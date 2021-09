Lidl Deal Days: Neue Schnäppchen ohne Versandkosten

Auch wenn das für alle Einzelhändler so wichtige Weihnachtsgeschäft noch ein paar Wochen auf sich warten lässt, geht Lidl schon jetzt mit neuen Schnäppchen auf Kundenfang. Der Lebensmitteldiscounter ruft die „Lidl Deal Days“ aus und die umfassen im September 2021 neben einem Fernseher von Grundig auch ein Tablet von Huawei und verschiedene andere Produkte aus dem Umfeld attraktiver Unterhaltungselektronik.

Grundig Fernseher bei Lidl deutlich reduziert

In den Mittelpunkt rückt Lidl ein TV-Angebot. Der Grundig 50 VLX 707 LDL bietet einen 50 Zoll (126 Zentimeter) großen Bildschirm, der eine 4K-UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln bietet – HDR inklusive. Drei HD-Tuner für Satellit (DVB-S2), Kabelanschluss (DVB-C) und Antenne (DVB-T2 HD) stehen ebenso zur Verfügung wie drei HDMI-Anschlüsse, zwei USB-Ports und ein LAN-Anschluss. Ergänzend dazu steht aber auch WLAN bereit. Besonderheit: Vorinstalliert ist die FireTV-Oberfläche von Amazon, die unter anderem einen direkten Zugang zu den Inhalten von Prime Video gestattet.

Den Stromverbrauch ohne HDR gibt Lidl mit 66 kWh pro 1.000 Stunden Betriebszeit an. Bei einem kWh-Preis von 30 Cent entspricht das Stromkosten in Höhe von 19,80 Euro. Ist HDR zugeschaltet, steigt der Stromverbrauch pro 1.000 Stunden auf 96 kWh. Das entspricht umgerechnet 28,80 Euro an Stromkosten.

Unter anderem diesen Grundig Fernseher halten die Lidl Deal Days bereit.

Angeboten wird der Fernseher in den Filialen von Lidl ab dem 20. September 2021 zu einem Preis von 349 Euro. Online kannst du den Fernseher zu diesem Preis schon jetzt kaufen. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt bei 599 Euro.

Huawei MatePad T10s – WLAN-Tablet für unter 130 Euro

Suchst du nach einem preiswerten Tablet PC? Dann könnte das Huawei MatePad T10s interessant für dich sein. Auf Basis von Android 10 nebst angepasster Nutzeroberfläche EMUI 10.1 ist dieser Taschencomputer mit einem 10,1 Zoll (knapp 26 Zentimeter) großen Full-HD-Display (1.920 x 1.080 Pixel) ausgestattet und bietet in der von Lidl verkauften Produktvariante 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB internen Speicherplatz. Herzstück ist der Huawei Kirin 710A Prozessor mit insgesamt acht Kernen. Vier davon takten mit bis zu 2,0 GHz, vier weitere mit bis zu 1,7 GHz.

Streng genommen sind 32 GB Speicherplatz für ein modernes Tablet der Gegenwart zu wenig. Beim Huawei MatePad T10s ist aber die Möglichkeit gegeben, eine Erweiterung des internen Speichers per MicroSD-Karte vorzunehmen – um bis zu 512 GB. Auf der Rückseite des Tablets ist eine 5-Megapixel-Kamera zu finden, auf der Vorderseite eine 2-Megapixel-Kamera. Der Akku bietet eine Kapazität von 5.100 mAh und soll bis zu neun Stunden Videowiedergabe ermöglichen.

Auch das Huawei MatePad T10s bietet Lidl zum Sonderpreis an.

Lidl bietet das Huawei MatePad T10s ab dem 20. September zu einem Preis von 124 Euro an. Über die Lidl-Homepage gilt dieser Sonderpreis schon jetzt. Zwar bietet auch Amazon den Tablet-PC aktuell laut verschiedenen Preisvergleichsseiten zu diesem Preis an, dort ist das Gerät aktuell aber nicht lieferbar. Andere namhafte Onlineshops verlangen mindestens knapp 132 Euro. Bei Huawei selbst werden mit 70 Euro Rabatt aktuell 129 Euro fällig.

Gutschein für kostenlosen Versand

Sowohl den Grundig Fernseher als auch den Tablet-PC von Huawei gibt es zwischen dem 20. und 25. September 2021 sogar ohne Versandkosten. Einfach im letzten Bestellschritt den Gutscheincode LDD in das dafür passende Feld eingeben und 4,95 Euro sparen. Die Versandkosten für den Grundig-Fernseher kannst du auch in der laufenden Woche schon sparen. Dafür einfach den Gutscheincode VORWOCHE nutzen.

Keine Versandkosten zahlst du in der kommenden Woche auch für alle anderen Produkte im Lidl-Onlineshop. Aber nur, sofern ein Mindestbestellwert von mehr als 49 Euro erreicht wird. Ausgenommen sind Angebote von Lidl Fotos, Lidl Reisen und Lidl Connect.

Lidl Deal Days – Weitere Angebote

Möchtest du zum Beispiel den Speicherplatz deines Smartphones per MicroSDHC Karte um 32 GB erweitern, kannst du die passende Karte bei Lidl ab dem 20. September 2021 für 6,99 Euro kaufen. Auch USB-Sticks mit 32 GB Speicherplatz stehen dann in den Lidl-Filialen für 6,99 Euro zur Verfügung. Außerdem verschiedene Druckerpatronen von HP ab 10,99 Euro. Druckerpatronen von Canon sind ab 29,99 Euro zu haben, eine Epson EcoTank-Tintenflasche für 9,99 Euro.

