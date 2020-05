Lidl Deal Days: Mähroboter, Küchenmaschinen und Co. zum Sparpreis

Lidl hat aktuell eine Aktion geschaltet: Lidl Deal Days. Im Rahmen der Angebotsreihe kannst du jede Menge smarte Technik zum rabattierten Preis ergattern. Doch Obacht: Die Rabatte gelten ausschließlich im Online-Shop von Lidl und nur bis zum 30. Mai beziehungsweise solange der Vorrat reicht.

Lidl Deal Days: Das sind die Top 3 Angebote

Aus dem reichhaltigen Angebot haben wir dir drei besonders lohnenswerte herausgepickt und zeigen, auf was du dabei achten musst.

Silvercrest Monsieur Cuisine Édition Plus

Lidl hat immer wieder eine beliebte Küchenmaschine im Angebot: den Monsieur Cuisine connect. Gehandelt wird er als Thermomix-Klon zum vergleichsweise günstigen Preis. Der Monsieur Cuisine connect von Silvercrest ist ebenfalls nach wie vor für 349 Euro bei Lidl im Angebot – alle Informationen dazu gibt es in diesem Artikel:

In den Lidl Deal Days bewirbt der Discounter das Schwestermodell Silvercrest Monsieur Cuisine Édition Plus. Die Küchenmaschine bietet die klassischen Funktionen wie kochen, pürieren, Dampfgaren, anbraten oder rühren und kneten. Zur Ausstattung zählen außerdem eine integrierte Waage sowie drei Automatikprogramme. Alle Einstellungen können auf einem Display vorgenommen werden. Der Unterschied zum Connect-Modell: die Monsieur Cuisine Édition Plus ist nicht smart und damit nicht WLAN-fähig. Wenn du auf dieses Feature verzichten kannst, bekommst du den Küchenhelfer für 99,99 Euro und damit zum derzeitigen Bestpreis bei Lidl.

Viomi V2 Saugroboter mit Wischfunktion

Bist du auf der Suche nach einem kleinen Haushaltshelfer, der dir das Saugen und Wischen abnimmt, hat Lidl in den Deal Days ein passendes Produkt im Angebot. Hinter dem Saug- und Wischroboter Viomi V2 Saugroboter steckt die Firma Xiaomi, die man wahrscheinlich vor allem von Smartphones kennt.

Per App lässt sich der Saugroboter einstellen und bedienen. Dabei kannst du bestimmte Bereiche in deiner Wohnung markieren, die doppelt oder ausschließlich gereinigt werden sollen. Flächen, die der Viomi V2 Saugroboter auslassen soll, sind ebenfalls definierbar. Nach getaner Arbeit fährt der Saugroboter von allein wieder in seine Ladestation.

Das Praktische am Viomi V2 Saugroboter ist: Er bietet einen recht großen Wassertank, der 560 ml fasst. Zum Vergleich: Der Roborock S6 Pure – ebenfalls von Xiaomi – bietet nur 180 ml. Zum Saugen und Wischen stehen dem Viomi V2 Saugroboter 10 Sensoren zur Ausmessung des Raumes zur Verfügung. Die Akkukapazität beträgt 3.200 mAh. Lidl bietet den Viomi V2 Saugroboter zum derzeitigen Tiefpreis von 329 Euro an.

Kärcher Mähroboter RLM 4

Zu guter Letzt sei auch der Mährboter RLM 4 von Kärcher erwähnt. Dieser ist im Rahmen der Aktion ebenfalls zum Pries von 729 Euro zu ergattern. Das Angebot haben wir bereits in einem separaten Artikel beleuchtet.

Lidl Deal Days in der Übersicht

