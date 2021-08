Letzte Chance: So gibt es Lidl Connect 12 Wochen kostenlos

Seit dem 5. Juli ist bei Lidl Connect eine Neukunden-Aktion verfügbar: das „Geschenk des Jahres“. Dabei handelt es sich um einen Prepaid-Tarif, den du zwölf Wochen komplett kostenlos nutzen kannst. Was drin steckt und was die genauen Aktionsbedingungen sind, verraten wir dir hier. Doch du musst schnell sein, denn die Aktion läuft in zwei Tagen aus.

Lidl Connect Smart S: 12 Wochen kostenlos

Konkret angeboten wird der Lidl-Connect-Tarif Smart S. Der beinhaltet für 7,99 Euro pro vier Wochen nicht nur eine Sprach- und SMS-Flatrate, sondern auch eine Internet-Flat mit 3 GB LTE-Datenvolumen. Die maximal mögliche Download-Geschwindigkeit liegt bei 25 Mbit/s, im Upload sind bis zu 10 Mbit/s möglich. Ist das monatliche bereitgestellte Highspeed-Datenvolumen verbraucht, geht es für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats nur noch mit 64 Kbit/s weiter. Oder du buchst 500 MB an zusätzlichem LTE-Datenvolumen für 3,99 Euro oder 1 GB für 6,99 Euro nach. Die Realisierung des Tarifs erfolgt über das Mobilfunknetz von Vodafone.

In den ersten drei Abrechnungszeiträume bekommst du vom Anbieter automatisch eine Gutschrift in Höhe von 7,99 Euro. Die Aktivierung der SIM-Karte muss spätestens bis zum 15. August erfolgen. Die erstmalige Gutschrift erfolgt nach Angaben des Mobilfunk-Discounters spätestens 96 Stunden nach Buchung des Tarifs Lidl Connect Smart S.

Die neue Lidl Connect Aktion läuft unter dem Namen „Das Geschenk des Jahres“.

Bonusguthaben sichern

Solltest du deinen Smart S Tarif vorzeitig kündigen oder den Tarif wechseln, entfällt dein Anspruch auf die Gutschrift(en). Startpakete für Lidl Connect sind in allen Filialen von Lidl und online über die Homepage des Discounters erhältlich. Dort kannst du dich alternativ zum Smart S Tarif auch für die Tarifvarianten Smart L (12,99 Euro / 4 Wochen mit 6 GB LTE-Internet) oder Smart XL (17,99 Euro / 4 Wochen mit 12 GB LTE-Internet) entscheiden. Bei einer Rufnummernportierung winken 25 Euro Bonusguthaben.