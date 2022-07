Lidl bringt Thermomix-Klon zurück: Aldi kontert mit Top-Preis

Er ist wieder da: der „Thermomix-Klon“ von Lidl. Ab sofort kannst du im Lidl-Onlineshop zuschlagen und dir schon jetzt das Angebot sichern, das in der kommenden Woche auch im Lidl-Wochenprospekt beworben wird. Der Preis für die smarte Küchenmaschine mit Kochfunktion, die den etwas sperrigen Namen Silvercrest Monsieur Cuisine connect trend (SKMC 1200 F6) trägt, ist gegenüber dem letzten Angebot von Ende März dieses Jahres sogar noch einmal um 20 Euro gefallen.

Silvercrest Monsieur Cuisine connect trend vielseitig einsetzbar

Maximal kann die Lidl-Küchenmaschine bei aktiver Kochfunktion eine Leistung von 1.050 Watt abrufen. Wer die Maschine im Rechtslauf zum Kneten und Zerkleinern nutzt, muss sich mit 800 Watt begnügen. Suppen, Risotto oder Eintöpfe lassen sich auch im Linkslauf rühren. Drei Automatikprogramme (Kneten, Dampfgaren und Anbraten) sind verfügbar. Ebenso ist es ab Werk möglich, über ein 7 Zoll großes Farb-Touch-Display mehr als 500 vorinstallierte Rezepte mit Schritt-für-Schritt-Anleitung abzurufen. Und noch ein weiteres Extra ist an Bord: Eine Waage, die direkt im Topf das Abwiegen von Zutaten möglich macht. Allerdings nur bis zu einem Gewicht von 5 Kilogramm.

Im Mixbehälter aus Edelstahl kannst du theoretisch bis zu 4,5 Liter einfüllen. Im Maschinenbetrieb ist aber nur eine Füllmenge von maximal 3 Litern möglich. Weitere nutzbare Extras sind ein 99-Minuten-Timer, eine in zehn Stufen regulierbare Geschwindigkeit samt Turbo-Funktion und eine Temperatureinstellung, die zwischen 37 und 130 Grad Celsius liegen kann. Für punktgenaues Garen ist die Temperatur in 5-Grad-Schritten einstellbar. Im Lieferumfang sind auch ein Deckel mit Einfüllöffnung, ein Messbecher, ein Dampfgaraufsatz mit Deckel, Koch- und Messereinsatz sowie Rühraufsatz und Spatel inklusive. Das Zubehör ist auch geeignet, um in der Spülmaschine gereinigt zu werden.

Nicht zu vergleichen ist diese Art der Multi-Küchenmaschine mit einer eher Retro-stylischen KitchenAid mit Rührarm und Direktantrieb. Die ist derzeit übrigens bei MediaMarkt recht günstig zu haben.

Was kostet der Thermomix-Clon von Lidl?

Lidl bietet die Silvercrest Monsieur Cuisine connect trend (SKMC 1200 F6) ab sofort über seinen Onlineshop zu einem Preis von 379 Euro an. Hinzu kommen einmalig 4,95 Euro für den Versand. Nachdem der Preis in den zurückliegenden Wochen zwischenzeitlich auf 479 Euro angestiegen war, ist das ein aktueller Bestpreis. In anderen Webshops werden derzeit mindestens 449 Euro fällig.

Küchenmaschine bei Aldi noch etwas preiswerter

Oder du entscheidest dich für die Comv Küchenmaschine, die im Onlineshop von Aldi zur Verfügung steht. Auch dieser Thermomix-Klon mit einer Leistung von 1.200 Watt trägt den Namen Cooking Boss und ebenfalls ist mit einem 7 Zoll großen Touchscreen ausgestattet. Allerdings stehen „nur“ 200 vorinstallierte Rezepte auf Abruf zur Verfügung. Im Linkslauf stehen drei Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung, im Rechtslauf sind es elf.

Die zuschaltbare Heizfunktion steht in 5-Grad-Schritten für Temperaturen zwischen 30 und 120 Grad Celsius zur Verfügung. Timer-Funktion (1-99 Sekunden), integrierte Küchenwaage (1.000-5.000 Gramm) und ein Edelstahl-Mixbehälter mit einem Volumen von 2,2 Gramm sind auch bei dieser Küchenmaschine inklusive. Auf Wunsch ist dank integrierter WLAN-Schnittstelle auch eine Bedienung per Smartphone-App möglich.

Küchenmaschine mit WLAN-Funktion: der Comv Cooking Boos.

Der Preis: 349 Euro – ohne zusätzliche Versandkosten. Im Vergleich zum „Original“ Thermomix TM6 von Vorwerk, der normalerweise 1.399 Euro kostet, ist das eine satte Ersparnis. Den Thermomix-Service, der jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht, gibt es bei Aldi (und Lidl) aber natürlich nicht.