Lidl bietet neue E-Bikes zu Top-Preisen

Eine Ersparnis in Höhe von 29 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) ist möglich, wenn du dich für das Fischer E-Bike Trekking ETH/ETD 2206 entscheidest. Es steht sowohl in einer Variante für Herren (50 Zentimeter Rahmenhöhe) als auch in einer Variante für Damen (44 Zentimeter) zur Verfügung. Ausgestattet mit 28-Zoll-Reifen und Scheibenbremsen (hydraulisch) sorgt es nicht nur optisch, sondern auch technisch für Aufsehen. Eine Rücktrittbremse ist – wie bei Trekkingrädern üblich – nicht vorhanden, dafür aber eine Kettenschaltung mit acht Gängen.

Heckmotor mit Schiebehilfe

Sideclick-Akku (422,3 Wh / 8,8 Ah / 48 V)

Federung am Vorderrad

Reichweite: bis zu 120 Kilometer

Gewicht: ca. 26 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: ca. 150 Kilogramm

FISCHER E-Bike Trekking ETH/ETD 2206

Der Preis für das Fischer Trekking-E-Bike ETH 2206 respektive ETD 2206: 1.199 Euro. Das sind 500 Euro Rabatt gegenüber dem UVP. In anderen Webshops konnten wir die beiden Pedelec-Modelle nicht finden. Der von Lidl aufgerufene Preis ist dennoch als gut zu bewerten. Denn vergleichbare Räder kosten aktuell schnell 1.500 Euro und mehr.

Trekking E-Bike bei Lidl kaufen: Es gibt eine Alternative

Ebenfalls in einer Damen- und Herren-Variante verfügbar: das Fischer E-Bike Trekking Viator 1.0. Es kostet regulär 1.729 Euro, wird von Lidl momentan aber für 1.399 Euro verkauft – also mit 19 Prozent Rabatt. Hydraulische Scheibenbremsen von Markenhersteller Shimano und eine 8-Gang-Kettenschaltung sind auch bei diesem Pedelec an Bord. Die weitere Ausstattung:

Heckmotor mit Schiebehilfe

Sideclick-Akku (417,6 Wh / 8,7 Ah / 48 V)

Federung am Vorderrad

Reichweite: bis zu 120 Kilometer

Gewicht: ca. 25 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: ca. 150 Kilogramm

FISCHER E-Bike Trekking, „Viator 1.0“, 28 Zoll

Für unter 1.400 Euro kannst du dieses von Lidl angebotene E-Bike derzeit nach unseren Informationen in keinem anderen Onlineshop kaufen. Inklusive Versand musst du aktuell mindestens rund 1.424 Euro einplanen.

Weitere E-Bike-Angebote

Ergänzend dazu bietet Lidl derzeit auch mit bis zu 14 Prozent Rabatt auf den UVP das Fischer E-Bike City Cita 1.5 an. Ein Mittelmotor wird bei diesem Stadtrad wahlweise aus einem 418 oder 522 Wh großen Akku mit Energie gespeist. Acht Gänge, mechanische Felgenbremse und eine SR-Suntour-Federgabel sind ab Werk vorinstalliert. Die Reichweite für die zuschaltbare elektrische Trittunterstützung liegt abhängig von Fahrweise und anderen Faktoren bei etwa 100 respektive 120 Kilometern. Der Preis: 1.479 Euro (418 Wh) oder 1.499 Euro (522 Wh).

Satte 27 Prozent Rabatt gewährt Lidl zudem auf das Fischer E-Bike ATB Terra 2.1. Das sogenannte Allround-E-Bike ist mit einem 48 Zoll hohen Alurahmen, Sideclick-Akku (422,4 Wh) und einer Kettenschaltung (8 Gänge) ausgestattet. Ebenso gehören eine Federgabel vorn und hydraulische Scheibenbremsen zur Ausstattung. Statt 1.649 Euro werden bei Lidl momentan nur 1.199 Euro fällig. An dieser Stelle zeigt sich allerdings, dass sich ein Preisvergleich auch bei E-Bikes immer lohnen kann. Denn in anderen Webshops gibt es das Pedelec schon zu Preisen ab 1.109 Euro zu kaufen.

Oder doch lieber ein E-Mountainbike kaufen? Dann kannst du dich für 2.299 Euro (mit 14 Prozent Rabatt auf den UVP) für das Fischer E-Bike Mountainbike Montis 4.1i entscheiden. Eine Kettenschaltung mit zehn Gängen, 29 Zoll große Räder, wahlweise 43 oder 49 Zentimeter Rahmenhöhe und hydraulische Scheibenbremsen sind ebenso Teil der Ausstattung wie ein 630 Wh großer Akku, der in den Alu-Rahmen integriert ist. Günstiger als bei Lidl konnten wir das E-MTB derzeit in keinem anderen Webshop finden.

Lieferung erfolgt per Spedition

Übrigens: Bei allen hier genannten E-Bike-Angeboten kommen einmalig Versandkosten in Höhe von 18,90 Euro hinzu. Die Lieferung erfolgt nach Terminabsprache per Spedition an eine von dir genannte Wunschadresse. Rücksendungen werden nur akzeptiert, wenn das gekaufte E-Bike maximal 30 Kilometer gefahren wurde.

