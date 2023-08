Verblüffend: Lidl bietet Balkonkraftwerk zum Kampfpreis

Strom für den eigenen Haushalt mit der Kraft der Sonne selbst generieren – sogenannte Balkonkraftwerke machen es möglich. Und ein solches Kraftwerk für den heimischen Balkon, die Terrasse, den Garten oder das Garagendach ist jetzt zum erstaunlich niedrigen Preis im Onlineshop von Lidl zu haben. Das Parkside Balkonkraftwerk PBKW 300 A1 Smart steht dort exklusive Lieferkosten mit einem Solarmodul für unter 200 Euro zur Verfügung. Bei Bedarf ist es für die Verdoppelung der Leistung von 150 auf 300 Watt über ein zweites Modul möglich.

Parkside Balkonkraftwerk von Lidl: Ein Set, alles drin

Im Lieferumfang sind neben dem Solarmodul auch ein Wechselrichter (PMW 300) mit integrierten WLAN-Chip, ein fünf Meter langes Netzanschlusskabel und eine Einspeisesteckdose nach Vorgaben des VDE inklusive. Lidl gibt an, dass dieses Starterset dafür ausgelegt ist, bis zu 100 kWh Strom pro Jahr in das heimische Netz einzuspeisen. Relativ wenig, für die Abdeckung der Grundlast in manch einem Haushalt aber ausreichend.

Kaufst du ein zweites Modul dazu, verdoppelt sich die maximal mögliche Gesamteinspeisung auf 200 kWh pro Jahr. In der Spitze kannst du sogar bis zu vier Module anschließen und so noch mehr kostenlosen Strom generieren. Über die Lidl Home App hast du jederzeit zum Beispiel auf deinem Smartphone die Möglichkeit, zahlreiche Details wie Ausgangsspannung, Stromstärke, Leistung in Watt sowie die Sonnenstunden pro Tag abzurufen.

Angeboten wird das Parkside Balkonkraftwerk mit zehn Jahren Garantie für das Solarmodul – bezogen auf Material und Verarbeitung. Zudem soll das Solarmodul auch nach 25 Jahren Nutzung noch mindestens 80 Prozent der zum Zeitpunkt der Lieferung nutzbaren Nennleistung bieten können. Optional besteht die Möglichkeit, einen zweiten Wechselrichter anzuschließen, um die Gesamtleistung über dann bis zu vier Solarmodule auf maximal 600 Watt zu erhöhen.

Ab sofort bei Lidl zum Kampfpreis erhältlich: das Parkside Balkonkraftwerk PBKW 300 A1 Smart.

Und der Preis? Der liegt für das Starterset mit einem Solarmodul und einem Wechselrichter bei gerade einmal 199 Euro. Einmalig kommen 18,90 Euro für die Lieferung zu dir nach Hause dazu. Lidl verspricht eine Zustellung des Balkonkraftwerks innerhalb von drei Arbeitstagen. Und bei Nichtgefallen hast du 30 Tage die Möglichkeit, das Balkonkraftwerk kostenlos zurückzuschicken.

Ein Solar-Set, das sich zum Hineinschnuppern lohnt

Lohnt sich der Kauf des Parkside Balkonkraftwerks? Insbesondere für Einsteiger kann es eine interessante Wahl sein. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Profis über die geringe Leistung wohl nur müde lächeln können. Und nicht zu vernachlässigen ist auch, dass die Installation der Einspeisesteckdose von einem Elektriker vorgenommen werden muss. Für die meisten Käufer ist das mit weiteren Kosten verbunden, was die Amortisierung der Kosten verzögert. Und dennoch: Wer in die Welt der boomenden Balkonkraftwerke hineinschnuppern möchte, kann es mit dem Parkside-Balkonkraftwerk von Lidl für kleines Geld tun.

