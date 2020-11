Nach den Single-Days Angeboten aus der letzten Woche bietet Lidl diese Woche weitere coole Angebote. Unter anderem kannst du dir beim Discounter dir die Nintendo Switch lite in verschiedenen Farben holen. Auch Kaffeevollautomaten, Tablets und Geräte für dein eigenes Fitnesstudio findest du diese Woche bei Lidl.

Der Discounter hat sich online mittlerweile längst einen Namen gemacht und ist auch bei sogenannten Shopping-Events – zuletzt dem Singles Day und kommende Woche auch am Black Friday – mit ordentlichen wie zahlreichen Angeboten vertreten. Aber auch in der Zwischenzeit gibt es einige Deals – einige in der Filiale und alle auch online. Wir haben einige Favoriten herausgesucht und zeigen, für wen sich die Deals lohnen. Weiter unten im Artikel findest du eine Schnell-Übersicht mit weiteren aktuellen Lidl-Angeboten.

Nintendo Switch Angebote: Spiel, Spaß – nie wieder Langeweile

Für unterwegs, auf langen Autofahrten oder auch einfach gemütlich zu Hause, als Mittel gegen die Lockdown-Langeweile, gibt es diese Woche die Nintendo Switch und die Nintendo Switch lite in verschiedenen Farben bei Lidl. Die lite-Version ist dabei ein wenig leichter und damit noch besser geeignet für das Spielen unterwegs. Jedoch kannst du erstmal nur die Switch-Spiele spielen, die den Handheld Modus unterstützen. Besitzt du die Joy-Con-Controller kannst du auch die anderen Spiele, die diesen Modus nicht unterstützen, spielen. Praktischerweise gibt es die Controller für 68,00 Euro diese Woche ebenfalls bei Lidl. Mit rund 64 Euro gibt es die Controller sogar noch etwas günstiger bei Amazon. Die Vollversion ist in einer, die Lite-Switch ist gleich in mehreren Farbvarianten verfügbar:

Weiteres Switch-Zubehör findest du auf dieser Lidl-Angebote-Seite. Ebenfalls im Angebot ist mit FIFA 21 auch ein aktuelles Spiel für die Switch. Es kostet 43,64 Euro.

Übrigens: Auch die Switch Lite ist bei Amazon kurzzeitig günstiger. Hier kostet sie rund 199 Euro. Wann das Angebot endet, ist nicht bekannt.

Mit Toshiba kein Streit mehr um das Fernsehprogramm

Da es wohl so aussieht, als würden wir diesen Winter viel Zeit zu Hause verbringen, lohnt es sich für Familien vielleicht, einen zweiten Fernseher anzuschaffen. Damit weiterhin friedlich jeder das Lieblingsprogramm schauen kann, verkauft Lidl diese Woche den Toshiba 43 Zoll Android Smart-TV Fernseher und das für einen Preis von nur 290,03 Euro, also unter der 300-Euro-Marke.

Das Bild wird dir dabei in einer 4K-Auflösung mit 3840 x 2160 Pixeln präsentiert. Zudem ist es ganz leicht Inhalte, wie Bilder und Videos von deinem Smartphone auf den Fernseher zu projizieren. Toshiba hat nämlich einen Chromecast direkt ins Gerät integriert, womit die Übertragung schnell zu handhaben ist.

Hometrainer für das Sporterlebnis zu Hause

Du kannst nicht ins Fitnessstudio? Dann kommt das Fitnessstudio eben zu dir. Lidl macht das heute möglich, in dem es dir den Christopeit Heimtrainer zu einem Schnäppchenpreis von 188,18 Euro verkauft. Da in den Sternen steht, wann die Besuche im Fitnessstudio wieder zu einem normalen Alltag gehören, lohnt es sich nach Alternativen zu suchen, um das Bedürfnis nach Sport zu erfüllen. Es fördert dabei dein Herzkreislauf- und Ausdauertraining. Zusätzlich kräftigt es deine Beinmuskulatur. Neben dem Heimtrainer verkauft Lidl auch weitere Sportgeräte, zum Beispiel eine Rudermaschine für rund 164 Euro.

Weitere Angebote diese Woche bei Lidl: Siemens-Kaffeemaschine, SodaStream und mehr

Doch Lidl hat noch mehr zu bieten. Nachfolgend findest du eine Liste mit weiteren tollen Angeboten, die für dich interessant sein könnten. Im digitalen Katalog hast du dann die volle Auswahl.

