Lidl schickt sich an, ein neues Smartphone-Schnäppchen auf seine Kunden loszulassen. Ab morgen, 24. September, steht online und in den Filialen der Samsung Galaxy A20e Mega Pack zur Verfügung. Dann kannst du nicht nur das Handy selbst kaufen, sondern bekommst für rund 150 Euro on top noch Original-Zubehör von Samsung und ein Software-Paket dazu. Wir verraten dir, ob sich das Angebot im Rahmen der „Lidl Deal Days“ lohnt.

Was kann das Samsung Galaxy A20e?

Wenn du dich für das Samsung Galaxy A20e entscheidest, sicherst du dir ein Smartphone, das der Einsteiger-Klasse zuzuordnen ist. Das wird unter anderem daran deutlich, dass auf der Rückseite nur zwei Kameras zur Verfügung stehen. Neben einer 13 Megapixel Hauptkamera mit f/1.9-Blende steht auch eine Ultra-Weitwinkel-Kamera (5 Megapixel, 123 Grad-Winkel) mit f/2.2-Blende zur Verfügung. Auf der Vorderseite ist in einer tropfenförmigen Aussparung eine 8-Megapixel-Kamera (f/2.0) integriert.

Apropos Display: Das TFT-LCD-Panel misst in der diagonalen Abmessung für heutige Verhältnisse fast schon kleine 5,8 Zoll bei einer eher unterdurchschnittlichen Auflösung von 720 x 1.560 Pixeln. Der kleinere Bildschirm macht das Smartphone aber auch handlicher. Und leichter. Nur 141 Gramm bringt das Samsung Galaxy A20e auf die Waage. Etwas schwachbrüstig präsentiert sich das Smartphone beim internen Speicher: nur 32 GB stehen dir zur Verfügung. Allerdings ist eine Erweiterung per MicroSD-Karte um bis zu 512 GB möglich.

Samsung Galaxy A20e Software Android 9.0 Pie Prozessor Samsung Exynos 7884 Display 5,8 Zoll, 720 x 1.560 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160x3120 (13,0 Megapixel) Akku 3.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 141 g Farbe Einführungspreis 179 € Marktstart Dezember 2019

An der einen oder anderen Stelle merkt man also deutlich, dass es sich um ein Smartphone handelt, das sich nicht gerade an anspruchsvolle Nutzer richtet. Wiederum positiv hervorzuheben ist, dass Samsung dem Galaxy A20e einen NFC-Chip für mobiles Bezahlen spendiert hat. Lohnen kann sich das Angebot nicht nur für Menschen, die keine Unsummen für ein neues Handy ausgeben möchten, sondern zum Beispiel auch für Kinder.

Was kostet das Samsung Galaxy A20e?

Wie eingangs schon erwähnt: Im Rahmen der „Lidl Deal Days“ musst du für das Samsung Galaxy A20e 150,35 Euro bezahlen. Das ist verglichen mit dem Online-Wettbewerb recht teuer. Denn im Online-Verkauf gibt es das Smartphone aktuell zu Preisen ab knapp 136 Euro. Also kein guter Deal? Nun, das kann man so nicht sagen. Denn du bekommst bei Lidl noch ein bisschen mehr als das Handy allein.

Teil des Lidl-Angebots sind nämlich auch eine Schutzfolie von Samsung für das Display (UVP 4,90 Euro), ein Schutzcover von Samsung (UVP 9,90 Euro) und eine Anti-Virus-Software von Norton für bis zu fünf Geräte (1 Jahr Geräteschutz). Bei der Software gibt Lidl eine UVP von 39,99 Euro an, verkauft sie im Rahmen der Deal Days aber selbst für 9,69 Euro. Bezieht man diese Extras mit ein, ist das Lidl-Angebot konkurrenzfähig. Du musst dir aber eben die Frage stellen, ob du die genannten Extras bei einem Smartphone, das weniger als 200 Euro kostet, wirklich brauchst.

–> Tipp: Das sind die besten Smartphones unter 200 Euro

Lidl weist darauf hin, dass der Verkauf in den Filialen direkt an der Kasse stattfindet. Du kannst das Handy mit allen SIM-Karten im Nano-Format nutzen. Solltest du noch keine SIM-Karte besitzen, kannst du auch die im Lieferumfang enthaltene Prepaid-SIM für den Discount-Tarif Lidl Connect nutzen.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.