Lidl ab heute mit Tarifknaller: Doppeltes Datenvolumen im Vodafone-Netz

Anfang des Jahres hat Lidl sein Tarifportfolio mit frischem Datenvolumen aufgestockt und etwas angepasst. Doch seither hat sich wenig getan beim Discounter. Er hat eher mit Lego-Deals und Fahrrad-Angeboten für Schlagzeilen gesorgt. Doch jetzt zeigt Lidl, das man auch bei den Tarifen um die Schnäppchenjäger kämpft.

Doppeltes Datenvolumen

Die Aktion für das doppelte Datenvolumen innerhalb der Lidl-Tarife startet am 5. November und läuft noch das ganze restliche Jahr. Damit bleiben noch acht Wochen um zu sparen. Die Tarife kannst du online wie auch in der Filiale mit dem Aktions-Datenvolumen kaufen. Dabei handelt es sich um die folgenden Datenvolumina in diesen vier Tarife:

2 statt 1 GB im Lidl Smart XS für knapp 5 Euro

6 statt 3 GB im Lidl Smart S für knapp 8 Euro

10 statt 5 GB im Lidl Smart L für knapp 13 Euro

14 statt 7 GB im Lidl Smart XL für knapp 18 Euro

Das Datenvolumen gilt jeweils für vier Wochen. Du surfst bei Lidl Connect bekanntlich im gut ausgebauten Vodafone-Netz und nicht im häufig bei Discountern genutzten und etwas schlechteren O2-Netz. Bei allen Tarifen ist eine Flat für Telefonie und SMS inbegriffen. Ausnahme ist hier der Smart XS. Hier gibt es 100 Einheiten für Anrufe oder Kurznachrichten.

Lidl Tarife im Check

Doppeltes Datenvolumen im Vodafone-Netz für den Standardpreis – das muss ein gutes Schnäppchen sein, oder? Vergleicht man das Datenvolumen, ist das Angebot von Lidl nicht zu verachten und kann mit der Konkurrenz mithalten. Hier bekommst du schnell und unkompliziert ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Doch auf zwei Dinge solltest du achten: Die Geschwindigkeiten der LTE-Tarife sind auf 21,6 Mbit/s im Down- und auf 7,2 Mbit/s im Upload gedrosselt. Das reicht für Alltagsanwendungen, jedoch brauchst du etwas mehr Geduld, wenn du größerer Datenpakete hin- und herschieben willst. Dazu ist das Angebot auf drei Aktionszeiträume begrenzt. Du kannst die Tarife jedoch monatlich Kündigen. Wer also nur das Angebot wahrnehmen will und nicht weiter Lidl-Kunde sein möchte, muss nach spätestens zehn Wochen kündigen.

Fazit zum Angebot

Willst du schnell, flexibel und unkompliziert günstiges Datenvolumen im Vodafone-Netz, ist das Angebot von Lidl einen genauen Blick wert. Willst du High-Speed und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auch beim Datenvolumen, sind Laufzeitverträge die bessere Wahl.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.