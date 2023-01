Lidl: 4K-UHD-Fernseher von LG zum Top-Preis kaufen

Bei Lidl ist ab sofort ein neues Fernseher-Schnäppchen erhältlich. Von dem Discounter versprochene 37 Prozent gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) kannst du sparen, wenn du dich im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters für den LG 55UQ7000LB entscheidest. Dabei handelt es sich um einen 4K-UHD-Fernseher mit einer 55 Zoll großen Bildschirmdiagonale mit LED-Hintergrundbeleuchtung, deren Auflösung bei 2.840 × 2.160 Pixeln liegt.

Lidl bringt 55-Zoll-Fernseher von LG zum Sparpreis

Dass ein Triple-Tuner für den Empfang von Bildsignalen in HD-Qualität über Antenne, Kabelanschluss oder Satellit an Bord ist, versteht sich bei einem modernen Flachbildfernseher dieser Größe von allein. Zusätzlich kannst du von Technologien profitieren, die das gesehene Bild weiter optimieren. Zum Beispiel von HDR10 Pro und HLG. Sprachbefehle nimmt der Fernseher über den Google Assistant und über Amazon Alexa entgegen. Neben Apple AirPlay wird zudem Apple HomeKit unterstützt. Außerdem Google Home.

Auf der Rückseite kannst du unter anderem drei HDMI-Anschlüsse und einen USB-Anschluss nutzen. An den USB-Anschluss kannst du unter anderem eine externe Festplatte anschließen, um darauf viele Inhalte aus dem aktuellen TV-Programm direkt aufzunehmen und zu speichern. Zugang zum Internet erfolgt über einen LAN-Port, ist alternativ aber auch per WLAN möglich. Auch Bluetooth 5.0 wird vom bei Lidl erhältlichen LG-Fernseher unterstützt. Der Ton wird über zwei 10 Watt starke in das TV-Gehäuse integrierte Boxen ausgegeben, die nach hinten abstrahlen.

Den LG 55UQ70006LB gibt es jetzt bei Lidl zum Sparpreis.

Den Stromverbrauch gibt LG mit durchschnittlich 102 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden an. Bei einem angenommenen Preis von 35 Cent pro kWh entspricht das Stromkosten in Höhe von rund 35 Euro. Schaltest du bei dem Fernseher HDR ein, erhöht sich der Stromverbrauch im gleichen Zeitraum auf durchschnittlich 130 kWh. Entsprechend steigen die Stromkosten dann auf rund 45 Euro an. Auf Wunsch kannst du einen Energiesparmodus aktivieren, der unter anderem die Helligkeit reduziert.

Was kostet der LG-Fernseher bei Lidl?

Der unverbindliche Verkaufspreis des LG 55UQ7000LB liegt nach Angaben von Lidl bei 699 Euro. Das scheint aber eine ältere Preisinformation zu sein. Denn auf der LG-Homepage wird ein UVP in Höhe von 499 Euro angegeben. Auch diesen Preis unterbietet Lidl allerdings kräftig. Denn im Onlineshop des Discounters werden zur Stunde nur 439 Euro fällig. Günstiger gibt es den Fernseher aktuell nirgendwo. Einmalig musst du für die Lieferung per Spedition noch 24,90 Euro einplanen.