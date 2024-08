Lidl: 4K-UHD-Fernseher in vier Größen zu Kracher-Preisen

Lidl startet mit einem neuen Fernseher-Deal durch. Ab sofort ist es im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters möglich, den Toshiba Fernseher QF5D63DA mit 4K-UHD-Auflösung zu kaufen. Das Besondere: Es handelt sich um einen sogenannten Fire TV, also einen Fernseher, der mit dem von Amazon entwickelten Betriebssystem Fire OS ausgestattet ist. Dadurch kannst du den Fernseher unter anderem per Sprache steuern, der Sprachbefehl „Alexa“ reicht aus.

Lidl: 4K-UHD-Fernseher zu Top-Preisen

Zur Verfügung steht der QLED-Fernseher in vier Varianten. Du hast die Wahl zwischen Bildschirmdiagonalen von 43 über 50 und 55 bis zu 65 Zoll. Immer an Bord: drei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse. Zugang zum Internet ist über einen LAN-Anschluss und kabellos über WLAN möglich. Die Audioleistung über Lautsprecher aus dem Hause Onkyo gibt der Hersteller mit 2 x 10 Watt an. Nur das 65-Zoll-Modell liefert sogar 2 x 12 Watt.

Wie bei nahezu jedem modernen Fernseher kannst du zudem einen Triple-HD-Tuner und Technologien zur Bildoptimierung (Dolby Vision, HDR10, Micro Dimming) nutzen. Auch Bluetooth ist bei diesem Fernseher an Bord. Apps verschiedener Streamingdienste wie Prime Video, Netflix oder DAZN sind bereits vorinstalliert.

Bis zu 58 Prozent Rabatt sind möglich

Bleibt noch die abschließende Frage: Was kostet der Fernseher überhaupt? Überraschend wenig, wie ein Blick auf die Preise für die vier angebotenen Modelle zeigt:

Einmalig musst du aber noch Lieferkosten in Höhe von 30,90 Euro einkalkulieren. Beim 65-Zoll-Modell sind es sogar 45,90 Euro, weil hier eine Zustellung per Spedition erfolgt. Und die recht hohen Lieferkosten von Lidl sorgen auch dafür, dass du in anderen Onlineshops ein paar Euro zusätzlich sparen kannst. So werden für alle genannten Fernseher etwa bei Amazon inklusive Lieferkosten knapp 6 Euro weniger fällig.

Aufpassen in namhaften Onlineshops

Das gilt übrigens auch für Angebote in den Webshops unter anderem von Kaufland, Metro oder Otto. Allerdings verkaufen dort nicht die großen Marken selbst den Fernseher zum Sparpreis, sondern die Karcher AG aus Birkenfeld über ihre Marke We Will Shop U.

