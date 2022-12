Lidl: 4K-UHD-Fernseher in drei Größen zum Spitzenpreis

Drei Größen, drei Spitzenpreise: Lidl startet in seinem Onlineshop mit einem neuen TV-Schnäppchen durch. Denn dort kannst du dich jetzt für den Sharp 4K-UHD-Fernseher LC-BL2EA entscheiden, der in drei Varianten angeboten wird: 43, 50 oder sogar 65 Zoll stehen zur Auswahl. In der Spitze winkt ein Rabatt in Höhe von 53 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) des Herstellers.

Lidl: Sharp-Fernseher mit Android als Betriebssystem

Wenn du dich für den Sharp LC-BL2EA entscheidest, sicherst du dir einen neuen Fernseher mit Android als vorinstalliertem Betriebssystem. Das hat unter anderem den Vorteil, dass der Google Assistant als Sprachassistent vorinstalliert ist. Außerdem kannst du auf dem TV-Gerät natürlich viele Apps installieren, die du schon von deinem Smartphone oder Tablet kennst. Und auch das vielseitige Wiedergabewerkzeug Chromecast ist bereits ab Werk an Bord.

Zu den weiteren Extras gehören eine Bluetooth-Schnittstelle, ein Lautsprechersystem (2 x 10 Watt) von Harman Kardon sowie HDR für ein optimiertes TV-Bild. Ein Triple-HD-Tuner für den Empfang über Satellit, Kabelanschluss oder Zimmerantenne ist natürlich ebenso integriert wie (abhängig vom gewählten Modell) bis zu vier HDMI- und bis zu drei USB-Anschlüsse. Selbst ein SD-Kartenleser steht zur Verfügung. Zugang zum Internet ist kabelgebunden über einen LAN-Anschluss oder kabellos per WLAN möglich.

Der Sharp LC-BL2EA: ein Fernseher mit Android als Betriebssystem.

Mit diesen Stromkosten musst du rechnen

Den Strom-Verbrauch gibt Sharp beim 43-Zoll-Modell mit 95 Watt im Standardmodus an. Wer sich für den Eco-Modus entscheidet, ist mit nur 65 Watt dabei, in der Spitze können es im Maximum-Modus bei höchster Displayhelligkeit aber auch 115 Watt sein. Mit zugeschaltetem HDR ist im Durchschnitt ein Stromverbrauch 103 Watt im zugehörigen Datenblatt hinterlegt. Die beiden anderen Modelle verbrauchen entsprechend ihres größeren Bildschirms mehr Strom.

Und was heißt das mit Blick auf die zu erwartenden Stromkosten pro Jahr? Hierzu haben wir für die Berechnung einen Preis von 65 Cent pro Kilowattstunde bei einer durchschnittlichen Nutzungszeit von fünf Stunden pro Tag angesetzt. Und daraus ergeben sich die folgenden kalkulierbaren Kosten:

43-Zoll Modell des Sharp LC-BL2EA: 77,16 Euro bis 136,51 Euro

50-Zoll-Modell des Sharp LC-BL2EA: 83,09 Euro bis 142,44 Euro

65-Zoll-Modell des Sharp LC-BL2EA: 140,07 Euro bis 213,67 Euro

Was kostet der Sharp-Fernseher bei Lidl?

Angeboten wird der Sharp LC-BL2EA zu einem Preis von 339 Euro (43 Zoll), 399 Euro (50 Zoll) respektive 799 Euro (65 Zoll). Hinzu kommen knapp 25 Euro für die Lieferung der beiden kleineren Fernseher und knapp 35 Euro für das 65-Zoll-Modell. Die Zustellung erfolgt nach Terminabsprache per Spedition zu dir nach Hause. Die Ersparnis gegenüber dem UVP liegt zwischen 30 und 53 Prozent.

Aber handelt es sich wirklich um gute Angebote? In anderen Onlinshops ist das 43-Zoll-Modell aktuell nach Recherchen unserer Redaktion nicht verfügbar, weshalb Lidl für diesen Fernseher momentan den Bestpreis anbietet. Gleiches gilt für die 50-Zoll- und 65-Zoll-Ausführung. Hier sind andere Webshops zum Teil deutlich teurer als Lidl.