Zwischen 16:00 und 18:00 Uhr am Freitag hat MediaMarkt einen neuen 120-Minuten-Deal im Programm: Der LG Signature OLED65W9PLA, also ein 65-Zoll-Fernseher aus dem Premium-Segment, kostet in diesem Zeitraum nur noch 2.923,40 Euro – und dann gibt’s noch 300 Euro Sofortrabatt im Warenkorb. Du landest also bei 2.623,40 Euro. Keine Frage, das ist immer noch eine ganze Stange Geld. Aber im Vergleich und ins Verhältnis gesetzt ein starkes Schnäppchen.

LG Signature OLED zum Top-Preis

Der 65 Zoll große OLED-TV (4K) kostet außerhalb der Aktion mehr als 5.200 Euro – unter Berücksichtigung des Direktabzugs also doppelt so viel. Der Ursprungspreis des Fernsehers liegt gar bei 7.000 Euro. Die Ersparnis liegt also bei über 2.000 beziehungsweise sogar mehr als 4.000 Euro.

Auch der Blick auf den aktuellen Preisvergleich zeigt: Das Angebot, das MediaMarkt für den Kurzzeit-Deal zusammenschnürt, ist mit Abstand das beste für dieses Modell: Der Preisvergleich spuckt Preise über 4.000 Euro (inklusive Versand) aus. Auch bei MediaMarkt fallen noch 40 Euro Versandkosten an. Selbstabholer können sich diese Kosten noch sparen.

Generell gibt es derzeit Rabatte auf Fernseher. In der immer noch laufenden WSV-Aktion von MediaMarkt sind je nach Fernseher bis zu 300 Euro Sofortrabatt im Warenkorb möglich.

Preisunterschiede bei Fernsehern: Das unterscheidet OLED vom Rest

OLED-Fernseher sind deutlich teurer als normale LED-Fernseher. Der (Preis-)Unterschied ist vorrangig in der Technologie begründet. Während ein LED-Fernseher einfach nur eine LED-Hintergrundbeleuchtung filtert und als Fernseh-Bild ausgibt, ist OLED deutlich feingliedriger. Statt einer generellen Hintergrundbeleuchtung leuchten hier die einzelnen Pixel selbst, in der Fachsprache organisch, was den Begriff erklärt: OLED steht für „Organic Light Emitting Diode“. Der Vorteil liegt insbesondere darin, dass schwarze Stellen im Bild durch ausgeschaltete Pixel realisiert werden. Ein echter Schwarzwert entsteht, der insgesamt für deutlich höhere Kontraste sorgt. Die Technik ist aufwändig und entsprechend teuer. Gleichzeitig verbrauchen OLED-Fernseher aber auch grundsätzlich weniger Energie für dieselbe Leistung, wie herkömmliche TV-Geräte. Der hier angebotene Fernseher hat die Energieeffizienzklasse A.

In der Signature OLED Serie von LG ist sogar noch eine Soundbar direkt im Lieferumfang enthalten. Dies steuert dem Umstand entgegen, dass Flachbild-Fernseher keinen großen Klangkörper haben und die eigene Soundleistung nicht in Einklang mit dem hohen Bildqualitäts-Anspruch steht.

Der Fernseher wiegt mit Standfuß stolze 29 Kilogramm (19 Kilogramm ohne Standfuß), die Bildschirmdiagonale beträgt 65 Zoll, was 164 Zentimetern entspricht. Das Gerät ist also ein echter Trümmer, aber eben auch ein hochwertiger Fernseher. Freunde der Peripherie – etwa Receiver, Konsolen oder Streaming-Sticks – finden an dem LG-OLED-Fernseher insgesamt 4 HDMI-Slots vor. Außerdem gibt es 3 USB-Stecker, Ein- und Ausgänge für LAN, Audio, CI+, DVB-C (Kabel) und -S beziehungsweise S2 (Sat). Auch terrestrischer Empfang über DVB-T2 HD wird unterstützt.

Das Angebot bei MediaMarkt startet am 28. August um 16:00 Uhr und endet 120 Minuten später wieder.

