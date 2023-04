LG OLED-TV fast die Hälfte billiger & wieder unter 1.000 Euro

MediaMarkt hat den Super Spar Sale ausgerufen. Bis zum 30. Juni gibt es hier starke Rabatte auf zahlreiche Technik-Produkte. Ein absolutes Highlight der Aktion ist dieser 55 Zoll große OLED-TV von LG (OLED55B29LA). Mit einem Rabatt von 47 Prozent kommst du momentan nämlich für 999 Euro an den 4K-Fernseher. Was dieser alles auf dem Kasten hat, erfährst du hier.

OLED-TV mit 120 Hz, HDR und tollem Game Optimizer

Für den Preis von 999 Euro (plus 29,90 Euro Versandkosten) bekommst du mit diesem 55 Zoll großen OLED-TV einen Top-Fernseher geboten. Ausgestattet mit acht Millionen selbstleuchtenden Pixeln sorgt das Gerät mit dem α7 4K AI-Prozessor der 4. Generation für ein tiefes Schwarz und kraftvolle Farben. Dabei unterstützt der 4K-Fernseher selbstverständlich auch die gängigen HDR-Formate, rund um HDR10 Pro, HLG und Dolby Vision IQ.

Über tolle Funktionen wie AI Picture Pro und AI Brightness Control werden zudem die Farben und die Bildschirmhelligkeit stets dynamisch optimiert. AI Upscaling sorgt gleichzeitig dafür, dass auch ältere Serien und Filme sich sehen lassen können. Dabei kommt der TV übrigens auf eine starke Bildwiederholungsfrequenz von 120 Hz und unterstützt ebenfalls Dolby Atmos.

Auch top fürs Gaming – und so gut ist der Deal

Der OLED-TV ist dank Nvidia G-Sync sowie AMD FreeSync außerdem ein absolutes Highlight für alle Gamer. In Kombination mit der sehr guten Reaktionszeit von 1 ms wird bei dem Gerät nämlich für eine äußerst flüssige Bildwiedergabe gesorgt. Darüber hinaus verfügt der Fernseher auch noch über weitere Game Optimizer sowie einer Integration von Cloud Gaming. Damit du all deine Geräte problemlos anschließen kannst, setzt LG auf zwei HDMI 2.1- und zwei HDMI 2.0-Slots (mit eARC und LG SIMPLINK). Hinzu kommen noch zwei USB-Stecker, ein LAN-Anschluss sowie ein optischer Digitalausgang. Dabei lässt sich der OLED-TV natürlich auch via WLAN mit dem Internet verbinden, um auf die beliebten Apps rund um Netflix und Prime Video zugreifen zu können.

Das Preisschild von 999 Euro, plus 29,90 Euro Versandkosten, für diesen OLED-TV bei MediaMarkt kann sich nicht nur aufgrund des Rabatts von 47 Prozent absolut sehen lassen. Im Netz gibt es den 4K-Fernseher nämlich aktuell ebenfalls nicht günstiger. Auch sonst lohnt sich übrigens ein Blick auf alle weiteren Angebote des Super Spar Sales.