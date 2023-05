LG OLED 4K-TV über die Hälfte billiger: Diesen coolen Service gibt’s gratis on top

Ein hervorragender 4K-TV, ein guter Rabatt und ein toller Gratis-Service on top – dieses TV-Angebot bei MediaMarkt kann sich absolut sehen lassen! Hier kommst du bis zum 5. Juni mit einem Rabatt von 52 Prozent nämlich für 999 Euro (plus 29,90 Euro Versandkosten) an einen 55 Zoll großen OLED-Fernseher von LG. Doch das ist nicht alles: Aktuell bekommst du im Rahmen der Mehrwertwoche einen Aufbau- und Kalibrierungs-Service umsonst dazu. Hierbei wird dein neuer Fernseher bei dir vor Ort eingerichtet und optimiert, damit du wirklich das perfekte TV-Erlebnis genießen kannst.

120 Hz, HDR & Dolby Atmos: Das bietet dir der 4K-TV

Der LG 4K-TV (OLED55CS9LA) für 999 Euro, plus 29,90 Euro Versandkosten, liefert dir exzellente Bilder und Features. So sorgen die verbauten acht Millionen selbstleuchtenden Pixel für eine tolle Farbwiedergabe und ein perfektes Schwarz. Dabei unterstützt der OLED-Fernseher selbstverständlich die gängigen HDR-Formate rund um HDR10 Pro, HLG sowie Dolby Vision IQ. Letzteres passt gemeinsam mit dem α9 4K AI-Prozessor (5. Gen.) den Kontrast, die Farben und die Bildschirmhelligkeit dynamisch an die Umgebung an. Dies soll für ein perfektes Heimkino-Feeling sorgen. In Kombination mit dem Kalibrierungs-Service ist das Bild dann wirklich auf dem höchstmöglichen Niveau. In Sachen Sound unterstützt das LG-Gerät übrigens ebenso Dolby Atmos.

Alle Gamer können ebenfalls bedenkenlos zu diesem 4K-TV greifen. Mit einer Reaktionszeit von 1 ms sowie einer Bildwiederholungsfrequenz von 120 Hz ist eine flüssige Bildwiedergabe garantiert. Gemeinsam mit NVIDIA G-SYNC sowie AMD FreeSync und einem extra Game Optimizer zockst du mit dem Fernseher unter optimalen Bedingungen. Dabei unterstützt das Gerät auch Cloud Gaming komplett ohne Konsole. Bei den Anschlüssen setzt LG hingegen auf gleich vier HDMI 2.1-Stecker (mit eARC und LG SIMPLINK), drei USB-Slots sowie einen optischen Digitalausgang. Per LAN oder WLAN verbindest du den Smart-TV ebenfalls im Handumdrehen mit dem Internet und greifst so auf deine Lieblings-Streamingdienste zu.

Cooles Extra: Gratis Kalibrierungs-Service

Vielleicht kennt es der eine oder andere: Man gibt viel Geld für ein neues TV-Gerät aus, die Reviews sind super, doch in der eigenen Wohnung wirkt das Bild dann irgendwie doch nicht so gut wie erhofft? Abhilfe schafft da der TV Kalibrierungs-Service von MediaMarkt. Nachdem du einen Termin vereinbart hast, kümmern sich die Experten mit professioneller Kalibrierungs-Software bei dir vor Ort darum, dass dein Bild wirklich perfekt eingerichtet ist. Dafür werden nach dem Aufbau – der übrigens ebenso inklusive ist – gleich drei Kalibrierungsdurchläufe sowie eine individuelle Justierung vorgenommen. Anschließend werden der Kontrast, die Helligkeit und die Farbwiedergabe optimiert. Besonders cool: Die Techniker geben dir auch eine kurze Schulung zu den verschiedenen Features deines neuen Fernsehers. Auf Wunsch wird dein alter TV ebenfalls mitgenommen. Normalerweise schlägt dies mit 199 Euro zu Buche, beim Kauf des LG OLED-Fernsehers bis zum 5. Juni gibt’s das tolle Service-Paket im Rahmen der Mehrwertwoche aber komplett umsonst dazu.

→ LG 55 Zoll 4K-TV bei MediaMarkt für 999 Euro mit gratis Kalibrierung

Wenn du jedoch auf den Service verzichten und du dir die Versandkosten von 29,90 Euro sparen möchtest, kannst du dir den LG OLED 4K-TV auch bei Amazon kaufen. Hier kostet das Gerät im Angebot ebenfalls 999 Euro und wird versandkostenfrei geliefert. Dafür musst du deinen Fernseher aber auch komplett selbst aufbauen und einstellen.

→ LG 55 Zoll 4K-TV bei Amazon für 999 Euro (Versandkostenfrei)