LG Monitore zu Tiefstpreisen: 4K- und Curved-Displays im Angebot

Tiefstpreis-Alarm bei coolblue: Wer auf der Suche nach stark reduzierten Monitoren ist, kann hier auf jeden Fall fündig werden. So gibt es beispielsweise einen 27 Zoll großen 4K-Bildschirm von LG im Angebot über 100 Euro billiger.

4K-Monitor für rund 300 Euro – Das wird dir geboten

Fangen wir mit dem günstigeren der Monitore an: Der LG 27UP850N-W in 27 Zoll kostet bei coolblue aktuell 315,70 Euro – das ist der absolute Tiefstpreis für das Gerät! Und dafür wird dir einiges geboten:

Ausgestattet mit einem IPS-Panel löst der Bildschirm in 4K auf und kommt auf eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Die Reaktionszeit beträgt 5 ms. Außerdem unterstützt das Gerät sowohl HDR10 als auch DisplayHDR-400. Dies sorgt, in Kombination mit dem IPS-Panel, für ein möglichst realistisches und farbentreues Bild – optimal, wenn man beispielsweise als Grafiker arbeitet. Damit man bei langen Arbeitstagen keine Rücken- und Nackenschmerzen bekommt, lässt sich der Bildschirm neigen und in der Höhe verstellen. Ein Blaulichtfilter und eine Flimmerfrei-Technologie kommen ebenfalls zum Einsatz.

Besonders cool: Der Monitor verfügt über einen USB-C-Port zum direkten Verbinden oder Laden von einem anderen Gerät. Bei den weiteren Anschlüssen setzt LG unter anderem noch auf zwei HDMI-Slots, zwei USB-A-Anschlüsse sowie einen-3,5 mm-Kopfhöreranschluss. Als aktiven Energieverbrauch werden 25,4 W angegeben.

→ LG 27-Zoll-Monitor für 315,70 Euro

LG Ergo mit Curved-Display im Angebot

Mit dem LG Ergo 34WP88C ist auch ein Curved-Display im Angebot erhältlich. Bei coolblue zahlst du für den 34 Zoll großen Monitor im Moment 595,03 Euro – bei anderen Anbietern im Netz kostet das Gerät über 680 Euro!

Zuallererst fällt einem natürlich das Curved-Display mit einem Seitenverhältnis von 21:9 ins Auge. Dieses eignet sich perfekt für die Büroarbeit mit gleichzeitig geöffneten Fenstern. Dank des Blaulichtfilters und der Flimmerfrei-Technologie werden deine Augen auch bei längeren Sitzungen vor dem Bildschirm geschont. Außerdem ist der Monitor höhenverstellbar, neigbar und ist mit einem Drehfuß ausgestattet – optimale Voraussetzungen fürs ergonomische Sitzen vor dem PC.

Das verbaute IPS-Panel des Monitors kommt dabei aber nur auf eine Quad HD Auflösung von 1440p. Die Bildwiederholfrequenz beträgt hingegen 60 Hz und auch die Reaktionszeit von 5 ms ist identisch zum LG-Bildschirm für 315 Euro. Zudem punktet das Gerät mit HDR10-Support und einer 95-prozentigen Deckung innerhalb des DCI-P3 Farbprofils. Neben zwei HDMI-Anschlüssen gibt’s unter anderem auch noch zwei USB-A- sowie einen USB-C-Slot am Gerät. Ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss ist ebenfalls vorhanden. Der aktive Energieverbrauch fällt mit 42 W etwas höher aus.