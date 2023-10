LG 4K-Fernseher für nur 415 Euro: TV-Schnäppchen von Top-Marken

Wer auf der Suche nach einem preiswerten 4K-Fernseher in einer ordentlichen Größe ist, wird im Netz aktuell gleich doppelt fündig. So gibt es etwa einen 50 Zoll großen Smart-TV von LG im Angebot für nur 415 Euro. Darf es etwas größer sein? Dann solltest du dir diesen Samsung 4K-Fernseher in 55 Zoll für nur 454 Euro nicht entgehen lassen.

Jetzt nur 415 Euro: LG 4K-Fernseher zum aktuellen Bestpreis

Starten wir mit dem günstigen 4K-Fernseher LG 50UR73006LA. Im Netz gibt’s diesen momentan etwa bei Otto bereits für nur 415 Euro im Angebot. Doch was wird dir bei dem Smart-TV geboten? Neben gestochen scharfen Bildern in UHD, einer tollen Farbwiedergabe und der gängigen HDR-Unterstützung punktet das LG-Gerät unter anderem mit einigen sinnvollen Bildoptimierungen. So sorgen AI Sound und AI Brightness Control etwa für ein stets optimales Klang- und Fernseherlebnis. Der 4K Upscaler für ältere Serien und Filme darf natürlich ebenso nicht fehlen. Die Bildwiederholrate von 50 Hz reicht zudem insbesondere fürs tägliche Fernsehen absolut aus.

Ein weiteres Highlight des 4K-TVs ist die Vielzahl an Anschlüssen. Von drei HDMI-Slots (mit eARC), über zwei USB-Anschlüsse bis hin zum digitalen Audioausgang – hier sollten wirklich all deine Geräte Platz finden. Hinzu kommt obendrein noch ein Triple Tuner sowie ein CI+ Modul Schacht. Via LAN oder WLAN hast du den 4K-Fernseher selbstverständlich auch im Handumdrehen mit dem Internet verbunden und greifst so auf die gängigen Streaming-Apps rund um Netflix und Prime Video zu.

Doch wo gibt’s den Smart-TV jetzt am günstigsten? Bei Otto strahlt dir zunächst ein günstiges Preisschild von nur 415 Euro entgegen. Zusätzlich musst du hier jedoch auch Versandkosten in Höhe von insgesamt 42,90 Euro zahlen. Spar-Füchse sollten daher lieber bei Galaxus zuschlagen: Auch hier gibt’s den 4K-Fernseher für nur 415 Euro im Angebot – doch die Lieferung ist komplett kostenlos!

→ LG 4K-Fernseher in 50 Zoll für nur 415 Euro (ohne Versandkosten)

55-Zoll-Alternative von Samsung ebenfalls im Angebot

Frei nach dem Motto: „Größer ist immer besser“, kannst du dir aktuell aber auch ein 55 Zoll großes Modell von Samsung im Angebot sichern. Selbstverständlich bekommst du hierbei ebenfalls ein Top-Gerät mit einer tollen 4K-Auflösung, atemberaubenden HDR-Bildern und 50 Hz geboten. Bei den Anschlüssen musst du ebenso auf nichts verzichten: drei HDMI-Slots, ein USB-Anschluss sowie der digitale Audioausgang sollten alle nötigen Geräte abdecken.

Beim Blick auf den Preisvergleich hat hierbei aktuell ebenfalls Galaxus die Nase vorn. Zwar bietet dir Otto auf den ersten Blick den niedrigsten Preis, aufgrund der Lieferkosten von insgesamt 42,90 Euro stehen hier schlussendlich aber 461,90 Euro auf der Rechnung. Galaxus liefert hingegen auch bei diesem 4K-Fernseher völlig kostenlos, wodurch das Preisschild von 454,68 Euro im Netz momentan ungeschlagen bleibt.