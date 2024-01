Letzte Chance: So sicherst du dir diesen Ambilight 4K-TV günstig bei MediaMarkt

Die große Gutscheinheft-Aktion von MediaMarkt steht kurz vor ihrem Ende: Nur noch bis zum 14. Januar sparst du hier bei zahlreichen Produkten teilweise massiv. Von einer JBL Bluetooth-Box, über ein Samsung Tablet bis hin zu einer FritzBox – hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Und auch in Sachen 4K-TVs bietet dir MediaMarkt tolle Angebote. Ein Highlight ist etwa dieser 50 Zoll große UHD-Fernseher der Marke Philips. Neben gestochen scharfen Bildern mit 120 Hz sowie der schicken Ambilight-Technologie, profitierst du hier ebenso von einem starken Rabatt. Als eingeloggter myMediaMarkt-Kunde stehen für den Smart-TV nämlich lediglich rund 679 Euro auf der Rechnung.

Über 100 Euro Extra-Rabatt: So sicherst du dir den TV zum Bestpreis

Damit du dir den 4K-TV wirklich zum besten Preis im Netz sichern kannst, musst dich zuvor kostenlos als myMediaMarkt-Kunde registrieren. Ohne Anmeldung hängt nämlich ein Preisschild von 799 Euro an dem Fernseher. Mit nur wenigen Klicks drückst du den Preis dann aber noch mal um knapp 119 Euro, wodurch du schlussendlich 679,15 Euro für den Ambilight-Fernseher zahlst.

Mit dem Extra-Rabatt ist der 4K-TV über 100 Euro günstiger

Hinzu kommen zwar noch Versandkosten in Höhe von 29,90 Euro. Aber dennoch: Kein anderer Anbieter im Netz kann diesen Hammer-Preis momentan unterbieten. Generell gab’s den Fernseher zuvor erst ein einziges Mal ein wenig günstiger. Der Deal gilt allerdings nur noch bis zum 14. Januar, schnell sein lohnt sich also.

→ 50 Zoll Ambilight 4K-TV für 679,15 Euro (als myMediaMarkt-Kunde)

Mit Ambilight, 120 Hz und 4 HDMI-Anschlüssen: Das bietet dir der Philips 4K-TV

Nehmen wir den 50 Zoll großen 4K-TV von Philips einmal genauer unter die Lupe. Wortwörtlich auf den ersten Blick punktet der Fernseher mit seinem tollen Bild. Die Philips P5 Engine sorgt nämlich für leuchtende Farben, klare Kontraste und ein rundum gestochen scharfes Erlebnis in 4K und mit HDR. Dabei unterstützt der UHD-Fernseher auch Dolby Atmos für einen besseren Klang. Bildverbesserungsprogramme wie Micro Dimming Pro optimieren das TV-Bild zudem fortlaufend.

Zwei absolute Highlights stechen ebenfalls noch eindeutig hervor. Zum einen wäre da die überaus hohe Bildwiederholrate von 120 Hz. Dadurch sehen selbst rasche Bewegungen stets flüssig aus, wodurch sich der 4K-TV etwa optimal fürs Gaming eignet. Zum anderen profitierst du bei dem Gerät von Philips hauseigener Ambilight-Technologie. Die dreiseitig verbauten LED-Lichter am Rand des Fernsehers sorgen für ein noch intensiveres Fernseh-Erlebnis, indem sie sich an das Geschehen auf dem Bildschirm anpassen und den TV so noch größer wirken lassen.

Nicht zu vernachlässigen sind außerdem die vielen Anschlüsse. Neben zwei HDMI 2.0-Slots stehen dir für Konsolen, Blu-Ray-Player und Co. ebenfalls zwei weitere HDMI 2.1-Stecker samt 120 Hz (einer mit eARC) zur Verfügung. Hinzu kommen dann unter anderem noch drei USB-Anschlüsse, ein digitaler Audioausgang sowie ein CI+-Steckplatz für HD-Karten. Via LAN oder WLAN ist der Smart-TV selbstverständlich auch im Nu mit dem Internet verbunden. Dadurch greifst du dann auf die beliebten Streaming-Apps rund um Netflix und Prime Video zu.

Es geht auch noch größer: 65 Zoll Sony 4K-TV ebenfalls im Angebot

Du suchst eher einen noch größeren 4K-Fernseher? Dann liefert dir MediaMarkt ein weiteres tolles Angebot. Mit einem satten Rabatt von 37 Prozent kannst du dir nämlich ebenfalls einen 65 Zoll Riesen-TV von Sony für 999 Euro sichern. Mit seiner großen Bildschirmdiagonale sowie den gestochen scharfen und flüssigen Bildern mit ebenfalls 120 Hz bekommst du hier ein richtiges Top-Modell zum aktuellen Bestpreis im Netz. Unser Tipp: Wenn du dir die Versandkosten sparen möchtest, solltest du jedoch lieber bei Amazon zuschlagen. Hier gibt’s den Fernseher ebenfalls für 999 Euro.

→ 65 Zoll Sony 4K-TV für 999 Euro bei Amazon