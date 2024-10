Die beliebte Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt tauchte bei uns im Deal-Bereich von inside digital zuletzt immer häufiger auf. Kein Wunder, immerhin sorgt der Elektronikhändler mit dem MwSt.-Rabatt in Höhe von 15,966 Prozent für haufenweise echte Schnäppchen. Solltest du die besten Angebote bisher verpasst haben, bleibt dir allerdings nicht mehr viel Zeit: Die Aktion endet nämlich schon wieder am 28. Oktober (6:59 Uhr). Damit du dich nicht schnell noch selbst durch alle Angebote klicken musst, geben wir dir hier fix einen Überblick über die besten Deals.

Pixel 8 Pro für unter 500 Euro? So geht’s!

Direkt zum Start der Aktion haben wir dir in diesem Artikel unsere 7 Highlights der Aktion genauer vorgestellt. Natürlich kauen wir jetzt aber nicht nochmal alle dort angesprochenen Deals durch. Auf ein Angebot des Artikels wollen wir zum Ende der Aktion aber dennoch kurz genauer eingehen.

So darf der Pixel 8 Pro Deal keinesfalls unerwähnt bleiben, denn der ist echt genial. Das Google-Handy hat zwar mittlerweile einen Nachfolger verpasst bekommen, ist aber auch im Jahr 2024 immer noch eine exzellente Wahl für alle Android-Fans – insbesondere zum aktuellen Preis. Bei MediaMarkt sicherst du dir das Pixel 8 Pro in der Farbe Mint nämlich jetzt für lediglich 587,40 Euro. So günstig war das Handy zuvor noch nie! Und wer dann noch vom Trade-in-Bonus in Höhe von bis zu 100 Euro Gebrauch macht, zahlt sogar keine 500 Euro mehr für das Handy!

→ Pixel 8 Pro für 587,40 Euro (minus bis zu 100 Euro durch Trade-in)

Die Farbwahl ist dabei übrigens entscheidend. Zwar gibt’s das Pixel-Phone auch in anderen Farben bei MediaMarkt mit Mehrwertsteuer-Rabatt und Trade-in, der absolute Tiefstpreis winkt aber nur bei der Version in Mint mit 128 GB Speicher.

Mehrwertsteuer-Aktion: Weitere Top-Deals im Schnell-Überblick

Alle Gamer sollten hingegen einen Blick auf diesen Artikel werfen. Hier stellen wir dir nämlich die verschiedenen Konsolen-Deals bei MediaMarkt während der Mehrwertsteuer-Aktion genauer vor. Spoiler: Sowohl die PS5, als auch die Xbox Series X und Nintendo Switch OLED sind aktuell überraschend günstig. Klick dich also bei Interesse auf jeden Fall mal rein.

→ Zu den Konsolen-Deals

Passend zur neuen Konsole liefert dir MediaMarkt natürlich auch zahlreiche 4K-Fernseher verschiedenster Marken zu tollen Preisen. Und auch Beamer gibt’s im Rahmen der Mehrwertsteuer-Aktion deutlich günstiger. Alle TV- und Beamer-Deals findest du hier.

→ TVs und Beamer mit MwSt.-Rabatt

Dir ist ein normaler Fernseher zu öde? Dann ist die Meta Quest 3 vielleicht genau das Richtige für dich! Die Version mit 512 GB Speicher ist bei MediaMarkt aktuell schon für rund 461 Euro zu haben. Zur Einordnung: So preiswert war die fortschrittliche VR-Brille zuvor noch nie erhältlich. Die Meta Quest 3 kann dabei sowohl in Kombination mit dem PC, als auch Stand-alone (also ohne extra Hardware) betrieben werden und lässt dich in verschiedene virtuelle Welten eintauchen. Als jemand, der selbst schon die ein oder andere VR-Brille auf dem Kopf hatte: Das macht verdammt viel Spaß! Noch mehr Infos zu dem Angebot findest du hier.

→ Meta Quest 3 für 461,35 Euro kaufen

Lego Technic und Dyson – Weitere Mehrwertsteuer-Highlights

Ebenfalls etwas zum Spielen, aber ganz ohne Fernseher, Konsole oder VR-Brille, gibt’s hingegen bei den Lego Technic Angeboten. Das Besondere: MediaMarkt sorgt durch die Mehrwertsteuer-Aktion gleich für mehrere neue Tiefstpreise und verkauft bestimmte Modelle dadurch so günstig wie nie zuvor. Gleichzeitig zeigt die Erfahrung: Solch starke Lego-Deals sind schnell auch wieder vergriffen. Falls die bei uns im Artikel vorgestellten Sets nicht mehr verfügbar sind, solltest du bei Interesse also fix hier vorbeischauen.

→ Lego Technic Deals zu neuen Tiefstpreisen

Zu guter Letzt noch zwei weitere Empfehlungen im Schnelldurchlauf: Alle Kaffeeliebhaber sollten unbedingt mal bei diesem Angebot vorbeischauen. Hier bekommst du nämlich den Testsieger in Sachen Kaffeevollautomaten dank der Mehrwertsteuer-Aktion so günstig wie nie zuvor. Und mit dem Dyson Airwrap ist auch ein Gerät der beliebten Marke aktuell zum Tiefstpreis erhältlich. Dabei handelt es sich um einen Haarstyler der besonderen Art, welcher Glätteisen, Lockenstab und Föhn vereint. Alle Infos zu dem Gerät und dem aktuellen MediaMarkt-Deal gibt’s hier.