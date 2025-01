Wenn du diesen saugünstigen Tarif abstauben willst, solltest du dich schleunigst auf den Weg zu simyo machen. Der Anbieter liefert dir noch bis zum 31. Januar 15 GB für 4,99 Euro. Danach bekommst du für diesen Preis nur noch 10 GB. Und auch Tarife mit noch mehr Datenvolumen sind für die restliche Zeit spottbillig. Außerdem hast du stets die Wahl zwischen einem Vertrag mit Laufzeit oder nicht. Los geht’s mit dem Deal!

Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis bei simyo

Die Rede ist vom simyo XS Vertrag. Bis zum 31. Januar packt der Anbieter nämlich auf alle erhältlichen Tarife ordentlich Extra-Datenvolumen obendrauf. Somit kannst du hierbei statt 10 GB jetzt immerhin 15 GB versurfen. Der Preis bleibt allerdings gleich und es stehen nach wie vor nur 4,99 Euro auf der monatlichen Rechnung. Obwohl die Aktion am 31. Januar wieder endet, gelten die Konditionen für alle, die bis dahin einen Vertrag abgeschlossen haben, dauerhaft. Du sicherst dir also dauerhaft 15 GB für nur 4,99 Euro pro Monat.

Für das Geld kommst du ins 5G-Netz von Telefónica und surfst mit einer Geschwindigkeit von 50 MBit/s, was für den Alltag absolut ausreicht. Eine Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming sind ebenso mit dabei. Wie bereits erwähnt, kostet dich der Tarif 4,99 Euro pro Monat. Wenn du dich für 24 Monate an simyo binden möchtest, entfällt obendrein der Anschlusspreis. Flexibilität ist dir wichtiger? Dann kommt noch eine einmalige Anschlussgebühr von 19,99 Euro on top.

→ 15 GB 5G-Tarif für monatlich 4,99 Euro

Noch mehr Tarife

Vom Extra-Datenvolumen auf Lebenszeit profitieren auch zwei weitere Tarife bei simyo. Sollten dir 15 GB also nicht genug sein, kannst du genauso einen Vertrag mit deutlich mehr Datenvolumen abschließen. Der simyo S bietet dir 20 GB für nur 6,99 Euro, während du dir für nur einen Euro mehr pro Monat auch gleich ganze 35 GB 5G-Datenvolumen sichern kannst. Auch hier gilt wieder: bei einer Laufzeit von 24 Monaten kommt kein Anschlusspreis obendrauf. Nachfolgend findest du alle simyo-Tarife zusammengefasst, die du über den unten stehenden Button buchen kannst.

simyo XS mit 15 GB für 4,99 Euro

simyo S mit 20 GB für 6,99 Euro

simyo M mit 35 GB für 7,99 Euro

simyo L mit 40 GB für 9,99 Euro

simyo XL mit 50 GB für 14,99 Euro