Der waipu.tv 4K-Stick ist in etwa vergleichbar mit den bekannten FireTV-Sticks von Amazon. Einfach über den HDMI-Port in deinen Fernseher stecken und schon kann los gestreamt werden. Doch während du über den FireTV-Stick Zugriff auf Amazon, Netflix und Co. hast, streamst du mit dem waipu.tv 4K-Stick vornehmlich Fernseh- und Pay-TV-Programme. Insgesamt 276 Sender stehen dir beim sogenannten Perfect Plus Abo zur Verfügung – darunter ganze 261 in HD sowie über 60 Bezahl-Sender, zu denen unter anderem SYFY HD, National Geographic oder Sport1+HD zählen. Dadurch ist waipu.tv eine hervorragende Alternative zum Kabelfernsehen – insbesondere mit Blick auf das weggefallene Nebenkostenprivileg.

Und jetzt kannst du dir das umfangreiche Streaming–Paket von waipu.tv tatsächlich ein Jahr kostenlos zum 4K-Stick sichern. Du zahlst somit nur einmalig 59,99 Euro (plus Versand) für den Stick und streamst anschließend ganze 12 Monate ohne weitere Kosten. Wer Interesse hat, muss sich allerdings beeilen: Die Aktion läuft nämlich nur noch bis zum 14. Juli (23:59 Uhr).

Ein Jahr gratis TV-Streaming? Darum lohnt sich waipu.tv

Ganz umsonst ist das Ganze zwar nicht, mächtig gespart wird aber trotzdem. Beim Kauf des waipu.tv 4K-Sticks für einmalig 59,99 Euro (plus 4,99 Euro Versandkosten) bekommst du das Perfect Plus Abo – welches eigentlich 12,99 Euro pro Monat kostet – 12 Monate lang komplett gratis dazu. Damit streamst du also ein ganzes Jahr ohne extra Kosten und sparst so insgesamt 142,89 Euro. Auch mit Blick auf das umfangreiche Programm von waipu.tv ist dies ein Hammer-Deal.

→ Gratis TV-Streaming zum 4K-Stick

waipu.tv macht TV-Streaming nämlich wirklich kinderleicht – vor allem in Kombination mit dem 4K-Stick. Diesen steckst du einfach in deinen Fernseher und schon kann los gestreamt werden. Zusätzlich bekommst du noch eine Universalfernbedienung mit Schnellwahltasten geliefert, wodurch du ebenso deinen TV selbst, inklusive anderer Streaming-Anbieter, komfortabel steuerst. Währenddessen bist du aber keinesfalls auf den Streaming-Stick beschränkt. Du kannst nämlich bis zu vier Streams gleichzeitig laufen lassen, etwa auch über einen Webbrowser oder auf dem Smartphone und Tablet.

So sieht der waipu.tv 4K Stick aus

Und dann wäre da noch der Umfang – und der ist bei waipu.tv wirklich gewaltig. Wie eingangs erwähnt, hast du Zugriff auf ganze 276 Sender, wovon ein Großteil (261) dir auch in HD zur Verfügung steht. Hierzu zählen keinesfalls nur öffentlich-rechtliche wie ARD und ZDF, sondern auch beliebte private Sender wie RTL und ProSieben. Dadurch wird also für viele auch eine HD+-Karte obsolet. Über 60 Pay-TV-Programme, coole Vorteile wie die waiputhek mit rund 30.000 Serien und Filmen auf Abruf sowie der 100-stündige Aufnahmespeicher runden das exzellente Angebot dann noch ab. Und jetzt gibt’s das alles für 12 Monate gratis zum 4K-Stick!

Doch aufgepasst: Die Gratis-Aktion läuft nur noch bis zum 14. Juli (23:59 Uhr). Viel Zeit bleibt also nicht mehr. Nach Ablauf des Gratiszeitraums wandelt sich das Perfect Plus Abo dann übrigens in ein kostenpflichtiges um, wodurch 12,99 Euro pro Monat anfallen. Falls du kein Interesse mehr hast, kannst du zu diesem Zeitpunkt aber natürlich problemlos kündigen.