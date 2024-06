Letzte Chance: Heute sparst du bei Huawei noch gewaltig

So lohnt sich das neue MatePad 11,5 S besonders: Wer heute noch vorbestellt, kann bei Huawei 10 Prozent sparen und sich das coole Tablet so direkt zum Release günstiger sichern. Doch was bietet dir das vielseitige Gerät überhaupt und für wen lohnt sich das neue Huawei MatePad 11,5 S? Wir geben dir die Antwort und werfen außerdem noch einen Blick auf die Vorbesteller-Aktion zum ebenfalls am 5. Juni in den Verkauf gehenden MateBook X Pro.

Huawei MatePad 11,5 S – Top-Tablet ideal für Künstler

Das neue Huawei MatePad 11,5 S punktet mit einem eleganten Aluminium-Gehäuse und wiegt nur 510 Gramm. Das Herzstück des Geräts ist das 11,5-Zoll-Display, das auf ein OLED-Panel mit einer schnellen Bildwiederholrate von 144 Hertz und einer 2,8K-Auflösung setzt. Dadurch sehen verschiedene Inhalte wie Streaming, Mails und Co. nicht nur gestochen scharf aus, sie werden auch stets flüssig dargestellt. Ein besonderes Merkmal ist außerdem die sogenannte PaperMatte-Beschichtung, die das Display matt erscheinen lässt, indem sie 98 Prozent der Lichtreflexionen eliminiert. Dadurch eignet sich das Tablet ebenfalls perfekt als E-Reader oder fürs Arbeiten unterwegs.

Das neue Huawei MatePad 11,5 S mit Stift und Tastatur

Gleichzeitig bietet Huawei mit seinem neuen Tablet auch allen Künstlern eine tolle Spielwiese. In Kombination mit dem M-Pencil der 3. Generation – welcher für eine besonders niedrige Latenz via NearLink verbunden wird – sowie der eigens von Huawei entworfenen „GoPaint“-App sind deiner Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt.

In den Verkauf startet das neue Huawei MatePad 11,5 S schon ab morgen, dem 5. Juni – zuschlagen solltest du aber unbedingt heute noch. So sicherst du dir dann nämlich auf dieser Aktionsseite noch den Early-Bird-Rabatt in Höhe von 10 Prozent.

Ebenfalls mit Vorbesteller-Boni: Das neue MateBook X Pro

Auch wenn das Huawei MatePad 11,5 S sich durchaus schon fürs mobile Arbeiten lohnt, kannst du dir alternativ mit dem MateBook X Pro ein mobiles Powerhouse schnappen. Auf einem Event in Dubai konnten wir bereits selbst Hand an den neuen Laptop legen und waren dabei trotz des geringen Gewichts von lediglich 980 Gramm von der Haptik begeistert. Auch die Tastatur und das Trackpad wussten hierbei zu überzeugen. Ein echter Blickfang ist zudem das 14,2 Zoll große Display. Dieses ist nicht nur mit einer praktischen Touch-Funktion ausgestattet, sondern punktet dank der OLED-Technik und einer hohen 2,8K-Auflösung ebenso mit einer Top-Darstellung. Vorteile wie die hohe Bildwiederholrate von 120 Hertz und die Helligkeit von bis zu 1.000 Nits runden den guten Gesamteindruck des Bildschirms ab.

Bei den inneren Werten – also dem Prozessor, dem Arbeits- sowie dem Festplattenspeicher – stehen dir verschiedene Konfigurationen zu unterschiedlichen Preisen zur Auswahl. Eine Sache ist jedoch stets gleich: Wenn du das Huawei MateBook X Pro heute noch vorbestellst, bekommst du die coolen Huawei FreeBuds 5 Kopfhörer kostenlos dazu!

→ Huawei MateBook X Pro hier vorbestellen