Jeden Tag neue Angebote – das galt für die vergangenen drei Wochen bei Amazon und den „frühen Black Friday Angeboten„. Es scheint sicher, dass Amazon auch kommende Woche, in der sogenannten „Black Week“ zahlreiche Sonderangebote schnürt. Aber die jetzt endenden Angebote sind dann nicht mehr zwingend dabei – und einige der Deals können sich wirklich sehen lassen.

Top-Angebot: Sennheiser-Kopfhörer – High-End unter 300 Euro

Absolute High-End-Kopfhörer von Sennheiser, die Momentum 3.0 Wireless, sind heute das Top-Angebot bei Amazon. Statt 399 Euro (UVP) verkauft Amazon sie zum aktuellen und auch bisherigen Tiefpreis von glatte 280 Euro.

Die Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, Alexa-Integration und in ikonischem Sennheiser-Design sind technisch auf dem neuesten Stand und versprechen auch auf Langstreckenflügen einen angenehmen Sitz und die entsprechende Ausdauer für ungestörten Mediengenuss: Der Hersteller wirbt mit 17 Stunden Akkulaufzeit und die Kopfhörer sind Bluetooth-5.0-kompatibel (Preisvergleich).

Noch mehr Audio-Deals: Bose weiter im Angebot

Schon an den vergangenen beiden Tagen hat Amazon eine bunte Palette an Audio-Geräten von Bose in den Sonderangeboten geführt. Auch am offiziell letzten Tag der Aktion gelten die Preise für Bestseller wie die Bose QuietComfort 35 II, die Bose Headphones 700 oder die zeitlose Bluetooth-Box SoundLink Mini II, die es für 105 Euro zu kaufen gibt.

Die Übersicht der besten Bose-Deals:

Bose QuietComfort 35 II ANC-Kopfhörer – 189,99 Euro

Bose Headphones 700 – 254 Euro

SoundLink Mini 2 Special Edition – 104,99 Euro

Insbesondere die beiden Kopfhörer sind absolute Kauftipps zu den Preisen. Die QC35 II sind zwar schon ein paar Jahre alt, aber längst nicht veraltet. Mit feinem Noise-Cancelling (ANC) und angenehmem Halt konnten sie uns bereits im Langzeit-Test 2019 überzeugen. Mit einem Ursprungspreis von 350 Euro ist das aktuelle Angebot von Amazon unschlagbar günstig. Auch sonst sind die Kopfhörer aktuell nämlich nicht für unter 200 Euro zu haben.

Daneben sind auch noch die Sport-Kopfhörer SoundSport Free oder das Bundle aus SoundLink Color II und der Audio-Sonnenbrille „Bose Frames Audio Sunglasses“ im Angebot. Die TV-Soundbar Solo 5 ist mittlerweile ausverkauft.

Kaffeemaschinen und mehr: Weitere Tagesangebote bei Amazon

Neben den Audio-Deals mit Bose und Sennheiser gibt es heute, am Donnerstag, aber noch zahlreiche weitere Angebote, die zeitlich begrenzt sind.

Advent, Advent: Adventskalender im Angebot

Wo Black Friday draufsteht, ist auch Weihnachten nicht weit. Während der Aktion sind beispielsweise einige originelle Adventskalender im Angebot. So zum Beispiel der Spirituosen-Adventskalender für 79,99 Euro, der 24 kleine Probierfläschchen vom „Absolut Vodka“ bis zum „Z44 Gin“ in sich verpackt. Der hochwertige 19grams Kaffee-Adventskalender „Espresso“ mit ganzen Bohnen kostet 80 Euro und wird noch rechtzeitig vor dem Dezember versendet. Einer der Bestseller des Jahres ist der günstige und Rätselspaß versprechende Kalender von Escape Rooms für 12,99 Euro. Klassisch-schokoladig wird es mit Lindt für 17,99 Euro, Küchenfreunde erfreuen sich am Gewürzkalender mit 24 teils exotischen Überraschungen (69,99 Euro). Viele weitere beliebte Adventskalender sind mittlerweile ausverkauft.

Größtes Lego Technic Modell für Weihnachten

Ein echter Weihnachtstipp ist der Liebherr-Bagger-Bausatz von Lego Technic. Das bislang größte Modell des Lego-Ablegers für Erwachsene kostet bei Amazon jetzt 314 Euro. Immer noch nicht ganz billig. Das Modell mit über 4.100 Teilen, einer 700-Seiten-Bauanleitung und der Control+-App-Steuerung, schlägt aber eigentlich mit rund 440 Euro zu Buche (UVP). Der Rabatt beträgt somit fast 28 Prozent – ab 30 Prozent sprechen Insider von echten Schnäppchen (noch mehr Lego-Technic-Deals hier).

Übrigens: Laut Werbung startet Amazon direkt im Anschluss, am 20. November also, in die Black Friday Woche. Neue Angebote sind dabei garantiert. Abwarten lohnt sich aber nicht immer. So zeigt die Erfahrung, dass es etwa unrealistisch ist, in der kommenden Woche nochmal ähnlich gute Bose-Angebote zu erwischen.

