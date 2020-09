Letzte Chance: Diese FritzBox-Hammer-Deals enden bald

Nur noch bis Montag um 9 Uhr gelten die Aktionsangebote von Media Markt und Saturn. Im Angebot sind die FritzBox 7590 für DSL und VDSL bis 250 Mbit/s sowie die FritzBox 6660 Cable für den Kabel-Internetanschluss.

FritzBox 7590 für 168,20 Euro

Die FritzBox 7590 ist innerhalb der AVM-Familie unbestritten das Arbeitstier. Sobald du einen DSL oder VDSL-Anschluss hast, machst du mit diesem Router nichts falsch. Wifi 5 mit 1.700 + 800 Mbit/s brutto, vier Gigabit-LAN-Anschlüsse, 1 Gigabit-WAN-Anschluss, DECT-Basis-Station und ein Modem für alle DSL- und VDSL-Anschlüsse inklusive VDSL Supervectoring mit bis zu 250 Mbit/s machen deinem Heimnetzwerk Beine. Die aktuellste Firmware ist mit FritzOS 7.20 für dieses Flaggschiff auch schon verfügbar.

Media Markt bietet die FritzBox 7590 derzeit für 188,20 Euro an. Das allein ist schon ein Top-Preis, den andere Händler derzeit nur anbieten, um gleichziehen zu können. Durch einen weiteren Direktabzug von 20 Euro fällt der Preis bei Mediamarkt aber auf 168,20 Euro – ein Bestpreis! Und auch noch versandkostenfrei! Übrigens: Saturn bietet auch den Preis von 188,20 Euro an – aber ohne Direktabzug.

FritzBox 6660 Cable für unter 190 Euro

Hast du deinen Internetanschluss per Kabel, so kannst du deinen Kabelrouter austauschen durch die FritzBox 6660 Cable. Sie ist noch einmal schneller als die DSL-Schwester 7590. Der Grund: Als einzige FritzBox auf dem Markt hat sie bereits Wi-Fi 6 an Bord. Der neue WLAN-Standard kommt in immer mehr Endgeräte und ist deutlich schneller als das bisherige WLAN. Apropos schneller: Die 6660 Cable unterstützt den Kabel-Standard DOCSIS 3.1. Mit diesem kannst du Datenraten von 1 Gbit/s bei deinem Internetanbieter buchen und nutzen.

Das Kabel-Flaggschiff bekommst du bei Media Markt und Saturn für jeweils 189,11 Euro. Amazon hat derzeit den Preis nachgezogen und bietet die Box ebenfalls für 189,11 Euro an.. Da die Media-Saturn-Deals am Montag enden, ist davon auszugehen, dass auch hier die Preise dann wieder steigen.

Übrigens: Wenn du noch den passenden, günstigen Kabel-Anschluss zu deiner FritzBox 6660 Cable suchst: Vodafone bietet derzeit 1 Gbit/s Internet für unter 40 Euro an. Ein unschlagbarer Tarif!

