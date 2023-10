Letzte Chance: Bosch Geschirrspüler mit über 50 Prozent Rabatt sichern

Derzeit bietet MediaMarkt einen erstklassigen Service für Käufer von Fernsehern oder Haushaltsgeräten. Gegen eine Gebühr von nur 64 Euro wird dein Haushaltsgerät nicht nur zu dir nach Hause geliefert, sondern auch fachgerecht angeschlossen und auf Funktionstüchtigkeit überprüft. Die Lieferung von frei stehenden Haushaltsgeräten ist sogar für nur 19 Euro möglich. Dieses lohnenswerte Lieferangebot wird besonders verlockend, wenn du es mit den großzügigen Rabatten auf energieeffiziente Haushaltsgeräte kombinierst. Ein herausragendes Angebot ist der Bosch SMI4ECS24E Serie 4 Geschirrspüler, der derzeit mit über 50 Prozent Rabatt angeboten wird. Der Preis liegt momentan bei nur 649 Euro statt 1.339 Euro.

Starker Geschirrspüler mit praktischer Besteckschublade

Der SMI4ECS24E Serie 4 Geschirrspüler punktet neben der bewährten Bosch-Qualität unter anderem durch seine integrierte Besteckschublade. Sie ermöglicht dir dein Besteck nicht nur platzsparender einzusortieren als in einem Besteckkorb. Du kannst es dank der praktischen Schublade sogar beim Einräumen sortieren, sodass wenige Handgriffe genügen, um sämtliches Besteck nach einem erfolgreichen Spülgang zurück in deine Schublade zu sortieren. Durch den so eingesparten Raum im untersten Fach der Spülmaschine kannst du wesentlich mehr Teller und Töpfe in deiner Spülmaschine unterbringen. Das Modell verfügt zudem nicht nur über eine Energieeffizienzklasse von B, sondern auch über ein integriertes Eco-Programm, mit dem du im Betrieb Wasser und Strom einsparen kannst. Passend dazu verfügt sie über eine „Halbe Beladung-Funktion“, die die benötigte Menge an verwendetem Wasser an die Füllmenge deiner Spülmaschine anpasst. Du kannst also getrost auch eine nicht vollständig befüllte Spülmaschine im Eco-Modus laufen lassen.

So sieht der Bosch Geschirrspüler von innen aus

Durch die Anbindung des Geschirrspülers an die Home Connect App, kannst du dir auch einen genaueren Überblick davon verschaffen, welche gewählten Programme mit welchem Wasser- und Stromverbrauch einhergehen. Zusätzlich profitierst du von praktischen Erinnerungen, die dich auf eine ausstehende Maschinenreinigung oder ein Nachkaufen von Geschirrspültabs hinweisen. So läufst du nicht Gefahr, dass dir im falschen Moment die Spülmaschinentabs ausgehen.

Dank Efficient Dry-Trocknung sorgt die Spülmaschine zudem für trockeneres Geschirr nach dem Spülgang, ohne dafür überflüssige Energie zu beanspruchen. Im Vergleich zu älteren Modellen läuft die Bosch SMI4ECS24E deutlich leiser mit einem Lärmpegel von lediglich 42 Dezibel. Du kannst die Spülmaschine somit auch bei hellhörigen Wohnräumen getrost anwerfen, ohne dass dies Auswirkungen auf deinen entspannten Fernsehabend hat. Möchtest du, dass deine Spülmaschine erst zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dem Spülvorgang beginnt, kannst du bis zu 24 Stunden Zeitvorwahl einstellen.

Teilintegrierter Geschirrspüler mit moderner Edelstahl-Optik

Der Bosch SMI4ECS24E Serie 4 ist ein teilintegrierter Geschirrspüler in moderner Edelstahl-Optik mit Abmessungen von 598 mm x 815 mm x 573 mm. Er verfügt über höhenverstellbare Vorderfüße, mit denen du ihre Höhe entsprechend an die Nischengröße anpassen kannst. Durch das moderne Design und den neutralen, metallischen Ton passt sie in beinahe jede Küche. Dank des stolzen Gewichts von rund 36 Kilogramm bietet sich die Spülmaschine ideal für den Liefer– und Anschlussservice von MediaMarkt an. Zusätzlich kannst du bei der Anlieferung deines neuen Geschirrspülers so auch zugleich die Mitnahme deines Altgeräts organisieren. Der Energieverbrauch des Eco-Programms (EPEC) fällt laut Hersteller mit 0,645 kWh pro 100 Betriebszyklen besonders energiesparend aus. Ihr Wasserverbrauch liegt bei rund 9 Litern pro Betriebszyklus.

Wie bei vielen Eco-Programmen musst du jedoch mit einer längeren Laufzeit rechnen, da deine Spülmaschine die niedrigere Temperatur und die geringere Menge Wasser durch mehr Spülgänge ausgleicht. Möchtest du daher eine Spülmaschinenladung schneller durchlaufen lassen, etwa weil Gäste zu Besuch sind, empfiehlt es sich daher auf das Auto-Programm zurückzugreifen.

Alles zusammengefasst, kannst du dir mit der Bosch SMI4ECS24E Serie 4 einen ordentlichen, modernen Geschirrspüler sichern, der über sämtliche wichtige Annehmlichkeiten verfügt. Und das zu einem zurzeit fast 700 Euro günstigeren Preis. Im Vergleich zu einem alten Geschirrspüler, der noch immer in Benutzung ist, spart dir die Neuanschaffung langfristig Geld. Ältere Modelle benötigen nicht nur viel mehr Strom, um das Geschirr zu reinigen. Sie verbrauchen im Verhältnis auch deutlich mehr Wasser. Die meisten verfügen dazu über keine Eco-Programme, sodass du bei jedem Spülgang zusätzliche Wasser- und Stromkosten draufzahlst.