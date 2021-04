Kostenlose Amex Blue Card: 35 Euro Startguthaben und weitere Vorteile

Die schicke Blue Card im Transparent-Design ist für dich komplett kostenfrei. Und neben den 35 Euro Startguthaben warten zahlreiche weitere Vorteile bei Amex Partnern auf dich. So erhältst du beispielsweise bei Käufen über 150 Euro beim Schmuckhandel Christ noch bis zum 30. April bis zu viermal 15 Euro Rabatt. Außerdem erhältst du beim Kauf von bis zu fünf Hello-Fresh-Kochboxen je zehn Euro Rabatt (bis zum 1. Mai) – ab einem Einkaufswert von je 50 Euro.

Noch mehr Vergünstigungen mit der Blue Card

Darüber hinaus gibt’s 100 Euro Rabatt beim Kauf eines neuen oder gebrauchten E-Bikes über den Händler Rebike. Außerdem gibt’s 30 Euro Rabatt beim Abschluss eines Financial-Times-Abos in Höhe von mindestens 38 Euro. Die Blue Card bietet noch viele weitere Vorteile. Die Rabatte erhältst du, wenn du die Amex Blue Card während der Angebotswochen für die jeweiligen Vergünstigungen registrierst.

Die Vorteils-Palette deiner Blue Card ist groß: Denn du bekommst auch exklusiven Eintritt zu besonderen Veranstaltungen aller Art. Und auch für die Unterhaltung während der Corona-Pandemie ist mit der Kreditkarte gesorgt. Denn derzeit bekommst du Zutritt zu virtuellen Events und Streamings.

Amex App bietet optimale Transparenz

Über die praktische American Express App kannst du all deine Amex Karten aktivieren und deine Kartenkonten verwalten. Außerdem lassen sich hierüber sämtliche Transaktionen live überprüfen und verwalten. Darüber hinaus findest du hier eine Übersicht über alle exklusiven Angebote – und sollte deine Karte einmal verloren gehen, kannst du sie per App schnell und komfortabel sperren. Des Weiteren ist die Blue Card mit Apple Pay kompatibel. So kannst du nach der Aktivierung auch ganz einfach mit dem iPhone deinen nächsten Einkauf bezahlen.

Top-Service und -Sicherheit mit der Blue Card

Außerdem profitierst du dank American Express SafeKey® von einem höheren Schutz beim Online-Shopping, wenn du mit deiner Blue Card einkaufst. Guter Service ist bei American Express Ehrensache. Mitarbeiter sind 365 Tage im Jahr rund um die Uhr für dich per Service-Hotline erreichbar. Solltest du deine Karte einmal verlieren, so bekommst du eine neue Karte schnell und kostenfrei zugeliefert – und musst dadurch nicht lange auf eine Kreditkarte in deiner Geldbörse verzichten.