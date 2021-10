Lese-Flat für Kindle: Hiermit liest du über 150.000 Bücher - 42 Tage gratis testen

Gerade jetzt, wenn es draußen immer öfter ungemütlich kalt und nass wird, steigt das Bedürfnis nach Gemütlichkeit in der warmen Wohnung. Und was kann da schöner sein, als heimelige Abende mit einem guten Buch auf der Couch? Echte Leseratten haben sicher bereits einen E-Book-Reader – denn die digitalen Mini-Büchereien bieten schließlich eine Menge Vorteile. Besitzer eines Kindle E-Book-Readers können sich nun über eine neue Möglichkeit freuen. Denn neben dem bekannten Abo „Amazon Unlimited“, lässt sich nun auch mit der preiswerten Alternative Legimi auf deinem Kindle E-Book-Reader lesen. Ein solches Abo lohnt sich vor allem für Vielleser oder Familien, die sich einen E-Book-Reader teilen. Denn dadurch lässt sich zu einem monatlichen Festpreis durch die nahezu endlose Legimi-Bibliothek stöbern. Hier kannst du aus mehr als 150.000 E-Books und Hörbüchern auswählen.

Exklusiv-Deal: Legimi kostenfrei testen und günstig abonnieren

Legimi ist ein Abo-Anbieter, mit dem du dir für eine monatliche Grundgebühr von 8,99 Euro (bei 12 Monaten Laufzeit) neben dem Zugriff auf hunderttausende E-Books auch eine Vielzahl an Hörbüchern anhören kannst. Möchtest du auf eine Mindestlaufzeit verzichten und jeden Monat kündigen können, dann zahlst du einen Euro mehr pro Monat. Für diesen Festpreis kannst du dir jeden Monat zehn neue Titel zum Lesen oder Anhören aussuchen. Hierbei hast du immer die Wahl: Du kannst sie entweder direkt online lesen – oder herunterladen und unterwegs ohne Internetzugang lesen beziehungsweise anhören.

Möchtest du das Abo erst einmal ausprobieren, bevor du ein Abo abschließt? Dann bietet dir Legimi hierfür nominell eine kostenfreie 21-tägige Testphase an. Mit dem exklusiven Code für inside digital Leser – Legimi5 – verdoppelst du den Testzeitraum auf 42 Tage. So kannst du dir selbst ein Bild von dem vielfältigen Angebot machen und ein paar Tage lang so viel lesen, wie du möchtest.

Das erweiterte Testangebot gilt jedoch nur kurzzeitig. Um dir die 42 Tage Testabo zu sichern, musst du den Code bis zum 22. Oktober einlösen.

So kannst du das E-Book-Abo nutzen

Das Abo lässt sich grundsätzlich nur auf einem einzigen E-Book-Reader nutzen. Wenn du allerdings nochmal fünf Euro hinzuzahlst, kannst du auch auf einem weiteren Gerät von dem Abo profitieren. Legimi funktioniert auf den folgenden Kindle-Modellen: Kindle Touch 7, 8 und 10 sowie Kindle Paperwhite 1-4, Voyage und Oasis 1-3. Den Abo-Dienst kannst du neben Kindle aber auch auf zahlreichen E-Book-Readern anderer Marken nutzen. Einige Modelle bietet Legimi auch in Kombination mit dem E-Book-Abo direkt an.