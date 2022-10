Günstiges Lenovo-Tablet für Streaming und Co: Heute kostet es nur 111 Euro

Heute, am 25. Oktober, streicht MediaMarkt rund ein Viertel des Preises für das Lenovo Tab M10 HD (2. Gen.) und verkauft es für 111 Euro statt zuletzt 149 Euro. Wir klären, ob sich das Angebot lohnt und was du von dem Tablet erwarten kannst.

Wer ein schlankes und kompaktes Tablet sucht, um auf der Couch Videos zu schauen oder die nächste Reise zu buchen, wird mit dem Lenovo Tab M10 HD bestimmt zufrieden sein. Denn hiermit bekommst du ein schickes Gerät mit 10,1-Zoll-Bildschirm, das nur 420 Gramm wiegt und daher angenehm leicht in den Händen liegt. Egal, ob du auf deinem Tablet lesen möchtest, ein Mini-Game spielen oder ein Rezept nachschlagen möchtest – mit dem Lenovo-Tablet kannst du all das problemlos tun. Auch für Streaming und als „Second Screen“ eignet sich das Android-Tablet gut.

Ebenfalls ein möglicher Einsatzzweck: Du stellst es an einen geeigneten Platz, um es als Smart-Home-Zentrale zu nutzen. So hast du alle vernetzten Geräte im Blick und kannst beispielsweise Temperatur, Beleuchtung oder Musik bequem darüber steuern.

IPS-Display, erweiterbarer Speicherplatz und lange Akkulaufzeit

Wofür das 111-Euro-Tablet hingegen weniger geeignet ist: Um längere Zeit am Stück damit zu arbeiten oder grafisch anspruchsvolle Games zu spielen. Denn eine hohe Rechen- und Grafikleistung darfst du davon aufgrund des verbauten Prozessors und des verfügbaren Arbeitsspeichers nicht erwarten. Dementsprechend ist es für professionelle Video- und Bildbearbeitung oder Gaming weniger geeignet. Dafür raten wir dir eher etwa zu einem iPad Air (2022) oder Samsung Galaxy Tab S8.

Das IPS-Display des Lenovo-Modells löst in HD auf (1.280 × 800 Pixel) und der Akku bietet eine Kapazität von 5.100 mAh – das reicht laut Herstellerangaben für bis zu 8 Stunden Videowiedergabe. An internem Speicherplatz stehen dir 32 GB zur Verfügung, die sich aber mittels Micro-SD-Karte auf bis zu 1 TB erweitern lassen. Weiterhin lässt sich das Tablet per Gesichtserkennung entsperren und hat einen Klinkenanschluss für kabelgebundene Kopfhörer integriert – mittlerweile eine Rarität in Tablets und Smartphones.

Doch wie gut ist das Tagesangebot nun eigentlich? Das Lenovo Tab M10 HD ist bei MediaMarkt aktuell rund 25 Prozent günstiger und daher zum derzeitigen Bestpreis erhältlich. Das heißt: Günstiger ist momentan kein anderer Anbieter. Historisch gesehen war das Tablet von Lenovo zwar zeitweise auf einem ähnlichen Niveau erhältlich und auch bereits für 100 Euro im Angebot. Dennoch ist das aktuell der beste Preis für das Gerät und ist daher immer noch ein guter Deal.