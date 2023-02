Lenovo Notebook zum Tiefstpreis – Hier sparst du aktuell 250 Euro

Noch bis zum 5. März kannst du bei coolblue im Rahmen der Unfassparwochen bei zahlreichen Produkten ordentlich sparen. Dabei ist uns vor allem das Lenovo IdeaPad 5 ins Auge gesprungen. Das Notebook gibt’s aktuell nämlich zum absoluten Tiefstpreis von 549 Euro im Angebot.

Doch was hat das Lenovo IdeaPad 5 eigentlich auf dem Kasten? Das Notebook wird vom Intel Core i5 Prozessor angetrieben und kommt auf 8 GB Arbeitsspeicher. Dies reicht selbstverständlich für alltägliche Büroarbeiten und selbst das Editieren von Fotos, etwa via Photoshop, ist kein Problem mit dem Gerät. Gleichzeitig streamst du dank des 15,6 Zoll großen Full-HD-Displays auch unterwegs deine Lieblingsfilme und -serien in toller Auflösung. Das verbaute IPS-Panel kommt dabei auf eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Die 512 GB große SSD-Festplatte sorgt nicht nur für ordentlich Speicherplatz, sondern sorgt auch dafür, dass dein Laptop blitzschnell hochfährt und betriebsbereit ist.

Vor allem fürs mobile Arbeiten ist das Lenovo IdeaPad 5 ideal geeignet. Mit einem Gewicht von 1,85 kg lässt sich das Notebook etwa problemlos transportieren. Damit du auch direkt loslegen kannst, ist Windows 11 Home bereits vorinstalliert. Gleichzeitig verfügt das Gerät selbstverständlich auch über eine Webcam. Damit dich deine Kollegen und Kolleginnen bei Videokonferenzen auch gut erkennen können, löst diese in HD Ready (720p) auf. Gefunkt wird bei dem Laptop über den aktuellen WLAN-Standard Wi-Fi 6 sowie Bluetooth 5.2. Bei den USB-Anschlüssen setzt Lenovo auf zwei USB-C 3.2- sowie zwei USB A 3.0-Slots. Hinzu kommt noch ein HDMI 1.4-Anschluss, ein Kopfhöreranschluss sowie ein Stecker für Speicherkarten. Zudem gibt es einen Fingerabdruckscanner. Das einzige Manko ist die Akkulaufzeit von rund sechs Stunden. Für einen ganzen Arbeitstag reicht dies leider nicht aus.

Lenovo Notebook für 549 Euro – ein guter Deal?

Mit einem Rabatt von 250 Euro auf den UVP kostet das Lenovo IdeaPad 5 bei coolblue momentan nur noch 549 Euro. Auch im Vergleich zur Konkurrenz kann sich dieser Preis sehen lassen: Bei anderen Anbietern zahlst du nämlich bereits über 780 Euro für das Notebook. Generell gab es das IdeaPad 5 noch nie günstiger als für die 549 Euro bei coolblue.

Wenn du auf der Suche nach weiteren tollen Angeboten bist, wirf einen Blick auf die Unfassparwochen bei coolblue. Noch bis zum 5. März profitierst du hier von starken Rabatten auf zahlreiche Produkte.