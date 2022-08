Lenovo IdeaPad Duet Chromebook jetzt für unter 300 Euro bei MediaMarkt

Dank MediaMarkts Rabattaktion „Back to School“ kannst du dir zurzeit das Lenovo IdeaPad Duet Chromebook für unter 300 Euro sichern. Dafür bringt das Chromebook einen ordentlichen Speicherplatz von 128 GB mit sich. Dank der schlanken Displaygröße von 10,1-Zoll sowie einem Gewicht von 450 Gramm passt das Notebook ideal als Begleiter in die Schultasche.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook als günstiges Schüler-Notebook

Das Lenovo IdeaPad Duet Chromebook kannst du zurzeit für 279 Euro kaufen. Damit kostet es dich während der Rabattaktion 30 Prozent weniger als der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) des Herstellers von 399 Euro. Dank des schlanken Designs des Lenovo IdeaPad Duet Chromebook mit seinem 10,1-Zoll-Display sowie dem geringen Gewicht von 450 Gramm, kannst du es bequem in der Schultasche mit sich führen. Seine Auflösung von 1.920 × 1.200 Pixel liefert dabei ein ausreichend scharfes Bild für Notizen, Surfen im Internet oder Onlineunterricht. Da das Modell sowohl über einen Touchscreen als auch eine Tastatur mit Touchpad verfügt, bist du in der Bedienung flexibel. Die Helligkeit von 400 cd/m² sorgt dafür, dass Inhalte auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen noch gut zu erkennen sind.

Das Chromebook verfügt über einen MediaTek Helio P60T mit acht Prozessorkernen und einem Basistakt von 2,0 GHz. Dadurch ist dieses Modell flexibler und zügiger in der Verarbeitung von Vorgängen als manch anderes Chromebook. Man sollte sich durch die vermeintlich hohe Anzahl der Kerne jedoch nicht täuschen lassen – der Prozessor ist für mobile Anwendungen optimiert. Die Performance reicht für ein Chromebook, ist jedoch nicht mit einem Windows-Notebook zu vergleichen. Kombiniert mit den 4 GB DDR4 Arbeitsspeicher befähigt er das Chromebook ganz in seinem Sinne für sämtliche alltägliche Anwendungen.

Dank des internen Speicherplatzes von 128 GB eMMC lassen sich einige Dateien lokal ablegen und einige Programme installieren. Für die notwendige Konnektivität des Modells sorgen Bluetooth 4.2 sowie der WLAN-Standard 802.11 ac (Wi-Fi 5).

In dem schmalen Gehäuse des Modells ist jedoch weniger Raum für Schnittstellen vorhanden, weshalb das Lenovo IdeaPad Duet Chromebook lediglich einen USB 2.0 Typ-C-Anschluss zur Verfügung stellt. Per passender Docking-Station kannst du die Anschlüsse dann bei Bedarf noch erweitern. Auch die Akkukapazität des Modells fällt mit 27 Wh geringer aus, genügt laut Herstellerangaben aber dennoch für bis zu 8 Stunden Surfen im Web. Das Chromebook kann also durch mehrere Schulstunden begleiten, bevor eine Nachladung des Geräts erforderlich wird.