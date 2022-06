Lenovo IdeaPad 5i Pro: Schickes Ultrabook mit i7-Chip zum Bestpreis

Im Lenovo IdeaPad 5i Pro stecken einige Komponenten, die das Gerät zu einem leistungsstarken Alleskönner machen. Vom Intel Core i7 Chip (11. Generation), über 16 GB Arbeitsspeicher und eine SSD-Festplatte mit 512 GB Speicherplatz, kurzum: hier bleiben wenige Wünsche offen. Aktuell bekommst du das performante Lenovo-Ultrabook bei MediaMarkt zum Bestpreis von 999,99 Euro.

Ultrabook im MacBook-Style mit 2,2K-Auflösung und 16 GB RAM

Durch seine matt-metallische Oberfläche und das schlanke Gehäuse ähnelt das IdeaPad 5i Pro äußerlich einem MacBook. Und auch dank seiner hochwertigen Ausstattung wird aus dem Lenovo-Ultrabook eine echte Apple-Alternative. Hier bekommst du ein 14 Zoll großes IPS-Display mit einer hohen Auflösung von 2.240 × 1.400 Pixeln mit einem Bildverhältnis von 16:10 – ideal für einen Arbeitsrechner. Unter der Tastatur ist ein schneller Intel Core i7 Prozessor verbaut. Begleitet wird er von hohen 16 GB Arbeitsspeicher.

Und ein weiteres Kriterium dafür, dass ein Notebook zum Ultrabook wird: eine SSD-Festplatte. Die sorgt für kurze Ladezeiten und lässt das Gerät schnell hochfahren. Beim Ultrabook von Lenovo ist eine SSD-Festplatte mit 512 GB Speicherplatz verbaut, die dir viel Platz für deine Dateien bietet. Dank der integrierten Intel Iris Xe Grafikeinheit lassen sich auf dem Ultrabook auch einige Spiele mit bis zu 1.080p und 60 fps spielen. Ein echtes Gaming-Notebook ist das Gerät nicht.

Lange Ausdauer, Schnellladung und Windows 11 vorinstalliert

Weiterhin bietet dir das Lenovo IdeaPad 5i Pro eine hohe Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden, wodurch du es problemlos einen ganzen Arbeitstag ohne eine externe Stromversorgung nutzen kannst. Dank integrierter Schnell-Ladetechnik hast du nach 15 Minuten an der Steckdose aber auch in kurzer Zeit wieder Energie für weitere 2 Stunden kabellose Nutzung. Was die Konnektivität angeht, bist du mit Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1 bestens aufgestellt. Außerdem ist das aktuelle Betriebssystem Windows 11 Home bereits vorinstalliert und du kannst schnell loslegen.

Darüber hinaus sorgen in dem Lenovo-Ultrabook Stereo-Lautsprecher für ein starkes 3D-Klangerlebnis beim Schauen von Videos, Musikhören oder Spiele spielen. Dank der hochwertigen Ausstattung ist das IdeaPad 5i Pro für jegliche Anwendungen im Alltag gut geeignet: von kreativer Arbeit übers Schreiben und Lernen bis hin zum Spielen und Streamen. Bei MediaMarkt bekommst du den schlanken Allrounder von Lenovo jetzt für 999,99 Euro.