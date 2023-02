Leistungsstarker Laptop mit i7 und 1 TB SDD jetzt mehrere hundert Euro günstiger

Benötigst du einen neuen Laptop, der dir nicht nur eine starke Performance, sondern ebenso großzügigen Speicherplatz bietet, solltest du dir dieses Angebot bei Saturn ansehen. Dort kannst du mit dem Huawei Matebook 16s einen leistungsstarken Laptop mit i7 Prozessor und 1 TB SDD gerade über 300 Euro günstiger erwerben. Dadurch kostet dich der Laptop nur noch 1.379 Euro.

Huawei Matebook 16s – leistungsstarker Laptop für viele Zwecke

Das Huawei Matebook 16s wartet mit einer soliden internen Ausstattung auf, um dir die notwendige Performance bei der Arbeit oder im Alltag zu liefern. So steht dir hier ein Intel® Core™ i7-12700H Prozessor mit einem Basistakt von 3,5 GHz zur Verfügung. Ausreizen lässt sich diese Taktfrequenz dank Boost auf bis zu 5,0 GHz.

Ergänzend dazu hat man das Matebook 16s mit 16 GB RAM ausgestattet, sodass der Laptop für schnelle Arbeitsabläufe gerüstet ist. Dank der SSD-Festplatte mit 1 TB Speicherkapazität profitierst du nicht nur von den schnellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten einer SSD-Festplatte. Du kannst auch zahlreiche Programme installieren, bevor diese gefüllt ist.

Großer Akku mit Schnellladung und 2,5K-IPS-Display

Da der Laptop über einen Akku mit einer Kapazität von 84 Wattstunden verfügt, kommt er auch einige Zeit ohne Netzstecker aus. Mit dem zugehörigen 135 Watt Ladegerät kannst du ihn bei Bedarf zügig aufladen. Bereits 30 Minuten Ladezeit genügen hier für bis zu 4 weitere Stunden Akkulaufzeit. Wie unser Test des Huawei Matebook 16s zeigt, ist die Akkulaufzeit jedoch stark an die Art der Nutzung gebunden. Dazu steht dir ein 16-Zoll-IPS-Display mit einer 2,5K-Auflösung von 2.520 x 1.680 Pixel zur Verfügung. Hier erzielt das Display eine 100 Prozent Abdeckung des sRGB-Farbraums für eine hohe Farbgenauigkeit.

Für deine nächste Videokonferenz verfügt das Huawei Matebook 16s nicht nur über eine 1.080 Pixel Webcam, sondern ebenso über nützliche Funktionen. So kannst du nicht nur deinen persönlichen virtuellen Hintergrund einrichten, die Kamera verfügt auch über eine Tracking-Funktion, die sich stets auf dich zentriert. Ein großes Plus des Notebooks liegt in seiner integrierten Super Device Funktion, die dir eine geräteübergreifende Interaktion ermöglicht. Damit kannst du mehrere Geräte praktisch zu einem verbinden und bequem Inhalte per Drag-and-drop von einem Gerät zum anderen verschieben. Ideal also, wenn du mit vielen unterschiedlichen Hilfsmitteln an deinen Projekten arbeitest.