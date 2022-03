„Leistungsmonster“: Diesen Android-Tipp gibt’s jetzt mit einer Gratis-Smartwatch

Das Smartphone, das am meisten aus der Rechen-Hardware herausholt, ist das Motorola Edge 30 Pro. Ja, richtig gelesen. Das neue Top-Modell des guten alten Motorola-Labels führt die Performance-Liste an. Möglich macht’s unter anderem der aktuelle Super-Prozessor Snapdragon 8 Gen 1 von Qualcomm, aus dem das Moto-Handy einiges zu ziehen vermag. „Leistungsmonster“ steht über dem Testbericht des Smartphone-Flaggschiffs.

Motorola Edge 30 Pro mit Gratis-Smartwatch sichern

Und anders als viele seiner Konkurrenten mit dem Spitzenprozessor ist das Moto-Smartphone kein 1.000-Euro-Smartphone. Tatsächlich kostet es aktuell bei MediaMarkt 799 Euro. Kaufst du es hier bis zum 27. März, gibt es außerdem noch sinnvolles Zubehör gratis. Legst du die Smartwatch Amazfit GTS 2 Mini mit in den Warenkorb, wird dir für die smarte Sportuhr nichts berechnet (Normalpreis: 89,99 Euro). Die Uhr im Apple-Watch-verwandten Design bietet Fitnessfunktionen vom Schrittzähler bis zur Herzfrequenz- oder Sauerstoffsättigungs-Messung und dient zudem als verlängertes Smartphone-Display am Handgelenk.

Durch die Gratis-Zugabe bietet MediaMarkt in der Kombination das Top-Angebot zum Moto-Smartphone. Ohne die Watch-Zugabe lassen sich im Netz nur ein paar Euro sparen – wenn überhaupt.

256 + 12 GB Speicher, 5G und mehr: Das Leistungsmonster im Check

Der Blick auf die Daten und die Testeindrücke des Motorola Edge 30 Pro sind vielversprechend. Für knapp 800 Euro erhältst du hier ein Flaggschiff-Smartphone, das diese Bezeichnung zurecht trägt. 256 GB interner Speicherplatz sind eine gute Basis, der angesprochene Prozessor lässt dich außerdem im 5G-Netz funken. Und auch beim Arbeitsspeicher geizt der Hersteller nicht und setzt mit 12 GB RAM eine Duftmarke, die bei Samsung – im Galaxy S22 Ultra – einige hundert Euro mehr kostet.

Beim Display gibt es eine 6,7 Zoll große Spielwiese mit pOLED-Technologie und 144 Hertz Bildfrequenz. Das Ganze in Full-HD-Auflösung (1080p). Die Kamera zeigt ebenfalls in Richtung Zukunft. So kannst du etwa Videos in 8K-Qualität aufnehmen. Drei Kamera-Objektive – davon zwei mit 50 Megapixel-Sensor – sorgen für optimale Fotos. Letztes Highlight: Das Motorola Edge 30 Pro unterstützt Schnellladefunktionen mit bis zu 68 Watt. Ebenfalls ein echtes Faustpfand.

Motorola Edge 30 Pro Software Android 12 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.800 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP52 Gewicht Farbe Weiß, Blau Einführungspreis 800 € Marktstart 24. Februar 2022

Kompromisse, die wir im Test erkannten, sind etwa die fehlende offizielle Schutzart nach IP-Zertifikat. Hier steht das Moto-Smartphone seinen deutlich teureren Konkurrenten noch in etwas nach. Ansonsten ist das Smartphone voll auf der Höhe dessen, was 2022 von einem Oberklasse-Handy zu erwarten ist.

In unserer Speed-Liste, wo nichts außer dem Rechen-Speed im sogenannten Benchmark-Test zählt, ist das Motorola Edge 30 Pro das bislang erste und einzige Smartphone, das im branchenführenden AnTuTu-Test die Marke von einer Million Punkten überspringt (Stand: 15. März 2022).