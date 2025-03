Lego zum halben Preis - MediaMarkt schleudert diverse Sets raus

Dein (Enkel)kind, Neffe oder deine Nichte haben demnächst Geburtstag und du weißt noch nicht, was du ihm oder ihr schenken sollst? Dann solltest du die aktuellen Lego-Angebote von MediaMarkt nicht verpassen. Hier sind nämlich gerade Rabatte von bis zu 50 Prozent drin. Und natürlich kann man sich auch selbst ein neues Bauset gönnen. Das sind unsere Highlights.

Motorisierter Leuchtturm und Ghostbusters-Fahrzeug von Lego günstig

MediaMarkt hat gerade diverse Sets für Groß und Klein rabattiert. Ein cooler Bausatz der Technik-Reihe richtet sich an Baumeister mit Fabel für Rennwagen: der Koenigsegg Jesko Absolut Supersportwagen 42173. Der Auto-Bausatz ist vollgepackt mit coolen Details und bietet so etwa eine steuerbare Lenkung, ein funktionales Dihedraltürsystem sowie einen V8-Motor. MediaMarkt senkt das Set mit über 800 Teilen gerade um 33 Prozent im Preis und will so nur noch 34,99 Euro dafür haben.

Für alle Fans von Ghostbusters gibt es gerade ebenfalls ein cooles Angebot. Denn der 10274 Ghostbusters ECTO-1 Bausatz ist gerade um 31 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 164,99 statt 239,99 Euro. Das kultige Fahrzeug baust du hier sogar aus insgesamt 2.352 Teilen zusammen und hast so als Fan des Films ein cooles Schaustück für dein Wohnzimmer. Günstiger ist aktuell kein anderer Shop (Preisvergleich).

Bis zu 50 Prozent Rabatt: Diese Sets sind außerdem einen Blick wert

Ist das Budget begrenzt und dein Neffe ein Star Wars Fan, könnte sich ebenso ein Blick auf den „Lego Star Wars 75372 Clone Trooper & Battle Droid Battle Pack Bausatz” lohnen. Das gibt’s bei MediaMarkt nämlich jetzt sogar zum halben Preis, wodurch es nur noch 14,99 Euro kostet. Auch dieses Set gibt es momentan nirgendwo sonst so günstig (siehe Preisvergleich). Der Bausatz besteht aus mehreren Star Wars Minifiguren, Droiden und Co. samt Waffen und lädt zum Nachspielen spannender Actionszenen ein.

Auch ein Blick auf diese Sets könnte sich lohnen:

Neben den hier vorgestellten Lego-Highlights hat MediaMarkt aber noch deutlich mehr Baustein-Angebote in petto. Ein Blick auf die Aktionsseite lohnt sich daher auf jeden Fall ebenfalls noch.