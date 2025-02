Lego Technic zu Bestpreisen bei MediaMarkt: Diese Sets lohnen sich richtig

Um die Bausets zum vergünstigten Preis zu ergattern, musst du dich als myMediaMarkt-Mitglied registrieren. Das Ganze ist komplett kostenlos und mit wenigen Klicks erledigt. Einmal angemeldet, eröffnet sich dann die ganze Welt der MwSt.-Aktion für dich. Der Händler streicht bis Montag, den 10. Februar, 19 Prozent Mehrwertsteuer von vielen Produkten, wodurch sich eine effektive Ersparnis von rund 16 Prozent ergibt. Unter den Schnäppchenhammer gekommen sind einige Lego Technic Bausets. MediaMarkt verkauft sie dir jetzt für einen so guten Preis wie derzeit kein anderer Händler.

Lego Technic bei MediaMarkt jetzt echt günstig

Dieses Mercedes-Benz G 500 Professional Line Bauset (42177) ist eher für Erwachsene als für Kinder geeignet, denn es besteht aus insgesamt 2.891 Teilen. Es besticht mit vielen Details, wie einer aufklappbaren Motorhaube oder einem verstellbaren Getriebe. Aufgebaut ist es 22 cm hoch, 43 cm lang und 20 cm breit, sodass es einen echten Hingucker in deinem Regal abgeben wird.

Passend dazu: MediaMarkt startet größte Schnäppchenaktion des Jahres

Dieses Set kostet dich normalerweise 249,99 Euro. MediaMarkt streicht hier ohnehin schon 22 Prozent vom UVP, sodass alle, die kein myMediaMarkt-Mitglied sind, 192,99 Euro zahlen müssen. Wer sich jetzt aber schnell registriert, profitiert zusätzlich von der MwSt.-Aktion und so stehen am Ende noch 162,18 Euro auf der Rechnung. Damit handelt es sich um einen ziemlich guten Preis für das Bauset, was auch der Preisvergleich bestätigt.

Der Mercedes-Benz G 500

Ein weiteres Highlight für Autofans ist der Ford GT 2022 Bausatz (42154). Hier bekommst du 1.466 Teile und das zusammengebaute Fahrzeug ist im Maßstab 1:12 gehalten. Auch dieses Modell kommt mit realistischen Merkmalen wie einem V6-Motor mit beweglichen Kolben oder aufklappbaren Türen daher. Lego verlangt einen UVP von 119,99 Euro. Bis Montag, den 10. Februar, musst du aber nur 79,82 Euro auf den Tisch legen, und schon gehört das Bauset dir (Preisvergleich).

Volvo FMX LKW mit Raupenbagger

Das letzte Set in unserem Artikel trägt die Nummer 42175 und ist ein Mix aus LKW, Flachbettauflieger und Elektro-Raupenbagger sowie einer Ladestation. Die 2.274 Teile liefern also gleich zwei Baustellenfahrzeuge in einem. Ein abkoppelbarer Anhänger sowie die klappbare Rampe des LKWs sorgen für extra Spielspaß nach dem Bauen. Hierfür zahlst du jetzt statt 199,99 Euro nur noch 128,56 Euro. Damit schrammt MediaMarkt nur wenige Euro am Tiefstpreis vorbei (Preisvergleich).

So sieht das fertige Modell aus

Natürlich bietet die MwSt.-Aktion von MediaMarkt noch weitere spannende Lego- und Spielzeug-Deals. Wenn du möchtest, klick dich doch einfach mal selbst durch die Angebote. Aber vergiss nicht: Die vergünstigten Preise gelten nur noch bis zum 10. Februar, und um von den Rabatten zu profitieren, musst du dir ein kostenloses myMediaMarkt-Konto anlegen.

