Lego Technic günstiger: Hier gibt es heute noch über 30 Prozent Rabatt

Neben einer Aktion von Smith Toys gibt es zurzeit auch bei Amazon Lego Technic Sets aus dem aktuellen Portfolio mit über 30 Prozent Rabatt. Eines davon ist aber ein Modell, dass man auch kritisch sehen kann. Der Lego Technic 42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” wird zurzeit bei Amazon zum Preis von knapp 125 Euro verschleudert. Das sind satte 31 Prozent Rabatt. Er ist vor allem für Ferrari-Fans interessant. Als Modell zum Spielen oder für Lego-Technic-Fans gibt es keine Empfehlung. Für die Vitrine oder zum Ausschlachten ist das Modell zu dem Preis jedoch einen Blick wert.

Doch bei Amazon schlummern noch mehr 30-Prozenter. Der Lego 42119 Technic Monster Jam Max-D – Monstertruck wird gerade für knapp 13 Euro und damit für 35 Prozent unter Listenpreis angeboten. Die 20-Euro Rückzieh-Autos von Lego sind generell eine Empfehlung, da sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und hervorragend bespielt werden können.

Eine andere Zielgruppe bedient das Lego Technic 42109 Top-Gear Rallyeauto. Es besitzt die neue App-Steuerung und eine Lizenz der Kult-Auto-Show. Amazon bietet es für knapp 90 Euro und damit 31 Prozent günstiger an. Wer die neuen Motoren und die smarte Batteriebox mag, kommt hier so günstig dran wie selten. Für Traditionalisten empfehlen wir den Stunt Racer weiter unten im Artikel.

Extra Rabatt auf Lego Technic bei Smiths Toys

5 Euro Rabatt auf Lego über 25 und 10 Euro Rabatt auf Lego über 50 Euro. Klingt langweilig? Ist es aber nicht – wenn man die richtigen Sets heraussucht oder zusammenstellt. Doch eins nach dem anderen. Der Spielzeug-Händler Smiths hat diese Aktion gestartet und lässt sie noch bis heute laufen. Ausgewählte Modelle bekommen dabei einen Extra-Rabatt, obwohl sie sowieso schon reduziert sind. Das gilt nicht nur für Lego Technic, sondern auch für andere beliebte Serien wie Harry Potter oder Ninjago.

Diese drei Modelle profitieren vom Smiths-Rabatt

Theoretisch kann man am meisten sparen, wenn man sich Modelle heraussucht, die knapp über den jeweiligen Rabatt-Grenzen liegen und schon einen satten Grundrabatt haben. Beim ersten Favoriten klappt das sogar, obwohl du nicht die versprochenen 10 Euro Abzug, sondern nur 5 Euro Zusatzrabatt bekommst.

Lego 42095 Ferngesteuerter Stunt-Racer

Der kleine Ketten-Flitzer hat nicht viele Teile, aber einen mächtigen Rabatt von über 32 Prozent. Dazu kommt, dass der Flitzer zwei Motoren, eine Fernbedienung, eine Batteriebox und den Infrarotsensor besitzt. Wer also noch ein Auge auf das ältere Antriebssystem ohne erzwungene App-Steuerung geworfen hat, kann hier bedenkenlos für 54 Euro zuschlagen. Wer lieber bei Amazon einkauft, bekommt den Stunt-Racer für knapp 59 Euro.

Lego 42107 Ducati Panigale V4 R

Sie gehört wohl nicht zu den Lieblingen der Technic-Welt, jedoch ist sie ein solides Vitrinenmodell. Die 42107 Ducati bringt einige rote Panele, eine tolle Gabel und einen mitlaufenden V4-Motor. Doch das Beste ist, dass sie schon jetzt fast 30 Prozent im Preis gesenkt ist und mit 5 Euro Extra-Rabatt auf unter 38 Euro fällt. Vergleichspreis bei Amazon sind hier 49 Euro.

42121 Hydraulikbagger

Der kleine Bagger (hier in der Übersicht) ist eines der wenigen Baufahrzeuge bei Lego Technic in den vergangenen Jahren und kommt mit einem B-Modell zu dir. Das heißt, dass du zwei Modelle aufbauen kannst. Der Bagger kostet eigentlich knapp 40 Euro, ist schon auf 31,99 heruntergesetzt und bekommt noch einen Abzug von 5 Euro obendrauf. Damit landet er ebenfalls über 30 Prozent Rabatt. Vorsicht: Die Versandkosten fressen den Rabatt fast ganz auf. Also ist es besser die Bestellung mit etwas nützlichem zu erweitern, um über die 29 Euro zu kommen, die Smyths als Versandkostengrenze angibt.