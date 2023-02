Lego Technic mit fast 40 Prozent Rabatt: Amazon verschleudert dieses spektakuläre Set

Amazon hat wieder einige Lego-Technic-Sets im Angebot. Doch nur wenige der Deals lohnen sich wirklich. Denn die 30-Prozent-Marke wird nur selten überschritten. Ein Set sticht dabei jedoch besonders hervor. Denn hier gibt es satte 38 Prozent Rabatt und das Set wird so zum Schnäppchen. Das und die weiteren Top-Picks haben wir dir hier zusammengestellt.

Lego 42141 Technic McLaren Formel 1 Rennwagen im Angebot

Lego empfiehlt den Formel-1-Wagen Baumeistern ab 18 Jahren. Das F1-Modell ist 13 cm hoch, satte 65 cm lang und 27 cm breit. Es bietet darüber hinaus einen mitlaufenden V6, Einzelradaufhängung und eine Lenkung. Ein Differenzial erleichtert die Kurvenfahrten. Die 1.432 Teile lässt sich Lego in der Regel fürstlich bezahlen. Auch ohne Motorisierung kostete das Set zum Start am 1. März 2022 satte 180 Euro. Danach schlug Lego nochmal 20 Euro auf und so kommt ein aktueller Listenpreis von 200 Euro zusammen.

Amazon reduziert diesen um derbe 38 Prozent. Damit bekommst du das ellenlange Set für 123 Euro. Ein guter Deal, für ein Set, dass im Regal ordentlich Eindruck schindet. Gerade die Größe macht es zu einer günstigen Alternative zu den hochpreisigen 1:8-Modellen, die in der Regel die gleichen Maße besitzen, aber locker das dreifache kosten. Doch auch hier kannst du aktuell sparen.

Lamborghini Sián FKP 37 mit 30 Prozent Rabatt

Mit ähnlichen Maßen, aber einem Preisschild von 450 Euro, zeigt sich der giftgrüne Renner mit der Set-Nummer 42115 für viele als unbezahlbarer Traum. Doch mit 30 Prozent Rabatt sieht das Ganze schon anders aus. Denn so kommt er für gut 300 Euro zu dir. Immer noch eine Stange Geld, aber eben auch eine Ersparnis von weit über 100 Euro.

Lamborghini Sian Lego Technic

Der Kompromiss: 42130 Technic BMW M 1000 RR Motorrad

Zwischen den beiden Modellen positioniert sich das Lego Technic 42130 BMW M 1000 RR Motorrad. Du baust es aus knapp 2.000 Teilen und mit zwei verschiedenen Ständern. Damit kann es zum Ausstellungsstück oder zum eher actionreichen Spielset werden. Die Zielgruppe sind aber ganz klar Erwachsene, Motorrad- oder BMW-Fans. Das Set kommt für 166 Euro und damit mit 34 Prozent Rabatt zu dir.

Lego Technic 2022: BMW M 1000 RR