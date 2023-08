Lego Technic Kracher: MediaMarkt haut dieses Set zum Bestpreis raus

Bis zum 14. August (Montagmorgen, 9 Uhr) läuft bei MediaMarkt wieder die „Volle Gönnung“ mit einigen coolen Angeboten. Darunter gibt es auch ein absolutes Highlight für alle Lego Technic Fans: Der Lego 42115 Lamborghini Sián FKP 37 ist jetzt nämlich satte 37 Prozent billiger und kostet so nur noch 281 Euro.

Lego Technic 42115 Lamborghini Sián FKP 37: Originalgetreuer Sportwagen im Maßstab 1:8

Mit diesem Set kommen sowohl Bau- als auch Auto-Fans voll und ganz auf ihre Kosten. Der Lego 42115 Lamborghini Sián FKP 37 liefert mit 3.696 Teilen nämlich locker mehrere Stunden voller Bastelspaß. Gleichzeitig sollte das originalgetreue Modell im Maßstab 1:8 mit seinem einzigartigen Design aber auch alle Sportwagen-Liebhaber verzücken können. Bei dem Lego Technic Set für 281 Euro bekommst du nämlich eine detailreiche Nachbildung des Originalautos, inklusive zahlreicher raffinierter Details.

Schicke Details wie das Lamborghini Logo auf dem Lenkrad

Zu den Highlights des Lego Technic Sets zählt dabei unter anderem das 8-Gang-Getriebe, welches du über die beweglichen Schaltwippen am funktionstüchtigen Lenkrad sogar betätigen kannst. Und auch der V12-Motor mit seinen beweglichen Kolben strotzt nur so vor Details. Der bewegliche Heckspoiler und die aufklappbaren Flügeltüren sorgen ebenfalls für Hingucker. Generell zieht der Sportwagen mit seiner ikonischen Farbe und den goldenen Felgen alle Blicke auf sich. Das wertige Modell, welches auf ein Gewicht von über 6 kg kommt, eignet sich mit einer Länge von 60 cm dadurch auch perfekt als Deko-Element in deiner Wohnung.

Die funktionalen Flügeltüren sorgen bei dem Lego Lamborghini für einen Hingucker

Obendrein bekommst du bei dem Lego Technic Set auch noch einige coole Extras. So befindet sich in der Motorhaube, welche du selbstverständlich öffnen kannst, eine einmalige Seriennummer, über die du spezielle Online-Inhalte freischaltest. Darüber hinaus gibt es in der Box zwei exklusive Bildbände mit Bauanleitungen, Bildern und Interviews. Ein absolutes Muss für alle Rennwagen- und Lego-Fans.

Preis-Check: So gut ist der Deal bei MediaMarkt

Das Lego 42115 Lamborghini Sián FKP 37 Set gibt’s bei MediaMarkt jetzt ganze 37 Prozent billiger. Statt des UVPs von 449,99 Euro zahlst du dadurch nur noch 281 Euro. Ein Angebotspreis, der momentan von keinem anderen Anbieter im Netz geschlagen wird! Doch wie bei Autorennen gilt auch hier: Schnell sein lohnt sich. Das Angebot gilt nämlich nur noch bis zum 14. August (9 Uhr).

→ Lego Technic 42115 Lamborghini Sián FKP 37 für 281 Euro