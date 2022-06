Lego Technic bis 50 Prozent billiger: Amazon und MediaMarkt liefern sich heftige Preisschlacht 

MediaMarkt haben nicht viele Lego-Fans auf der Liste der Händler mit groben Rabatten. Doch der Händler legt sich derzeit mit dem Riesen Amazon an und legt mit Rabatten über 40 Prozent auf Lego-Sets vor. Amazon kontert derweil in bekannter Weise und legt ab und an sogar noch einen drauf. Und das alles nicht nur bei alten Sets aus 2021, sondern auch bei aktuellen Technic-Modellen. Dazu kommt, dass einige Sets in diesem Jahr auch noch teurer werden. Welche, haben wir dir in einem separaten Artikel aufgezählt.

Lego Technic mit 50 Prozent Rabatt

Nur bei Amazon gibt es zwei interessante Pullbacks: Die neuen „großen“ Autos mit Rückziehmotoren fallen vom Listenpreis von 50 Euro in den 30er respektive sogar in den 20er-Bereich. Damit bilden sie die Spitze des Rabattberges.

Noch ein Renner wird bei MediaMarkt und Amazon zum gleichen Preis angeboten. Der 42123 Technic McLaren Senna GTR ist bei MediaMarkt sowie bei Amazon für unter 30 Euro zu haben und kommt damit mit mehr als 40 Prozent Rabatt zu dir. Er bietet fast doppelt so viele Teile wie die beiden Pull-Backs, verzichtet jedoch auf Aufziehmotoren.

Zwei Lego-Klassiker zu günstigen Preisen

Für Fans von eher Display-artigen Technic-Modellen bietet sich der Lego 42110 Technic Land Rover Defender mit 39 Prozent Rabatt an. Er kommt damit auf 122 Euro. Hier kann MediaMarkt mithalten und bietet das gleiche Angebot. Er sieht gut aus und besitzt sogar einige schicke Funktionen, die es unter anderem mit den großen Technic-Sets wie dem doppelt so teurem Lamborghini Sián aufnehmen können. Willst du noch mehr und vor allem auch sichtbare Funktionen mit viel Spielwert, kommst du aktuell kaum am 2021er-Abschlepp-LKW vorbei. Er kommt gerade mit satten 38 Prozent Rabatt zu dir und kostet damit nur rund 105 Euro.

Lego Technic Abschlepptruck 42128

Zwei weitere Modelle können mit der aktuellen Preisschlacht ebenfalls empfohlen werden. Das Lego 42139 Technic Geländefahrzeug ATV Offroader. Das Gefährt kommt bei Amazon auf 37 Prozent Rabatt und ist damit zwar nicht der Schnäppchen-King, aber im Gesamtpaket eines der besten Sets zurzeit. Für etwas unter 50 Euro gibt es hier viele Technic-Funktionen und ein klassisches Set zum relativ günstigen Preis. Verbaut sind nämlich nicht nur ein mitlaufender Motor samt Getriebe, sondern auch eine Seilwinde, gleich sechs Federn und mehrere Differenziale.

MediaMarkt schlägt Amazon beim Lego-Raptor

Dazu ist der neue 42126 Ford F-150 Raptor für unter 100 Euro zu haben. Das orangene Modell mit viel Spielwert und solider Technik-Ausstattung birgt 34 Prozent Rabatt. Hier schlägt MediaMarkt den Konkurrenten Amazon deutlich. Denn hier bekommst du 39 Prozent Rabatt und den Pick-Up so für unter 86 Euro.

MediaMarkt hat noch ein sehr spezielles Modell in die Auslage gelegt. Der Lego Technic 42124 Geländewagen ist eigentlich ein Buggy und kostet regulär knapp 130 Euro. Wer sich nicht von App-Steuerung und sehr wenigen Teilen fürs Geld abschrecken lässt, bekommt jedoch tolle und außergewöhnliche Reifen und viel Spielspaß jetzt für 36 Prozent weniger. Damit liegt MediaMarkt bei gut 82 Euro.

Lego Technic 42124 Off-Road Buggy

In der Nische: Diese Modelle sind günstig, aber sehr speziell

Den Abschluss macht bei MediaMarkt das Lego Technic 42127 Batmans Batmobil. Das Set kommt mit Leuchtsteinen zu dir und ist komplett in Schwarz gehalten. Der Grundpreis von 100 Euro war und ist bis heute kein guter Deal. Doch mit den 41 Prozent Rabatt von MediaMarkt sollte das Auto seine Fans finden. Noch gruseliger ist der Ferrari 488 GTE „AF Corse #51“ eingepreist gewesen. Das eher schwache Set liegt nun mit knapp 40 Prozent Rabatt im Regal und könnte damit zum Ausschlachten für den ein oder anderen interessant sein. Das Modell selbst ist und bleibt dabei jedoch keine Empfehlung.