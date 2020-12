Lego Technic bei Lidl: 20-Euro-Modell als Schnäppchen-Tipp?

Bei Lidl starten neue Angebote, von denen einige auch im Online-Shop gültig sind. Wir legen das Augenmerk auf interessante Deals in Richtung Weihnachten. So sind nämlich einige Lego-Technic-Sets mit deutlichem Rabatt bei Lidl im Angebot.

Lego-Tipp bei Lidl: Günstige Modelle im Angebot

Hauptangebot bei den neuen Lego-Deals bei Lidl ist der Lego Technic 42092 Rettungshubschrauber. Er ist um satte 27 Prozent rabattiert, was bei günstigen Modellen nicht ganz so oft vorkommt. In den Preisklassen über 50 Euro sind solche Rabatte öfter zu finden. Doch was macht den Hubschrauber aus?

Nachdem es vor kurzem den Renntruck 42104 bei Lidl für 12 Euro gegeben hat, das Angebot aber abgelaufen ist, richtet sich Lidl nun an etwas ältere Kinder. Der Rettungshubschrauber ist von Lego „ab 8 Jahren“ deklariert. Es gehört zu den guten Sets des Jahrgangs 2019, zu denen auch der Stunt Racer 42095 und der Raupenlader 42094 gehören. Mit dem Rabatt ist er nicht nur für Kinder ein guter Einstieg in die Technic-Welt, sondern auch ein solides Set für Lego-Begeisterte. Lidl hat das Angebot schon online genommen. Es wird aber auch in den Filialen vorhanden sein.

Wer lieber einen Lego-City-Hubschrauber haben möchte, wird bei Lidl Online ebenfalls bedient. Die Lego City 60243 Verfolgungsjagd mit dem Polizeihubschrauber ist genau so rabattiert, wie das Technic-Modell.

Lidl knüpft an die Hauptangebote noch eine andere Aktion. So gibt es beim Kauf zweier kleiner Sets einen Rabatt auf jedes einzelne Set. So kommst du günstig an gleich zwei sinnvolle Nikolausgeschenke für kleine Baumeister. Die vier Modelle der Aktion stammen aus den Bereichen Lego Technic, City, Ninjago und Creator. Letzterer kommt mit gleich drei möglichen Aufbauvarianten. Dreifacher Spielspaß sozusagen.

Die dicken Fische sind weiter im Angebot

Aber auch die großen Modelle – teilweise mit über 4.000 Teilen, wie der Liebherr-Bagger – sind hier und da günstiger verfügbar. Eine stetig aktuelle Übersicht von neuen und besonders preiswerten Modellen pflegen wir in diesem Artikel.

Grundsätzlich lohnt sich auch ein tieferer Blick in die Materie. So gibt es mittlerweile bei einigen Bausätzen die Möglichkeit der App-Steuerung mittels Control+. Diese Möglichkeit ist in einigen Fan-Kreisen umstritten. Anhand des neuen Volvo-Dumper-Modells (42114) haben wir die App auf den Prüfstand gestellt.

