Lego Technic bei Amazon: Versteckter Rabatt drückt Preise auf neue Tiefstände

Amazon hat regelmäßig Lego-Technic-Angebote im Regal. Erst kürzlich lieferte sich der Riese eine Rabattschlacht mit MediaMarkt. Jetzt legt man nach und reduziert alle Modelle mittels Coupon zusätzlich. Der Trick dabei: Der Rabatt wird erst beim Aktivieren des Coupons abgezogen. Dadurch sehen Preisvergleichsanbieter die finalen Preise nicht. Sie tauchen erst im Warenkorb auf.

Lego Technic 2022 im Überblick: Das sind die aktuellen Sets

Amazon-Coupon aktivieren

Den Extra-Rabatt kannst du direkt auf den Produktseiten aktivieren. Amazon blendet ihn unter dem aktuellen Preis ein. Dort musst du einen Haken setzen und bekommst den Betrag abgezogen. Das siehst du allerdings erst im Warenkorb. Wundere dich also nicht, dass der Grundpreis erst einmal unangetastet bleibt. Du kannst den Rabatt aber schon vorab sehen. Neben dem Coupon-Kästchen blendet Amazon nämlich den Rabatt ein.

Lego 42139 Technic Geländefahrzeug ATV Offroader

Das Lego 42139 Technic Geländefahrzeug ATV Offroader ist eine Dauerempfehlung von uns. Für um 50 Euro gibt es hier viele Technic-Funktionen und ein klassisches Set zum relativ günstigen Preis. Verbaut sind nämlich nicht nur ein mitlaufender Motor samt Getriebe, sondern auch eine Seilwinde, gleich sechs Federn und mehrere Differenziale. Das Gefährt kommt bei Amazon auf gut 44 Euro und ist damit einer der Schnäppchen-Kings bei dieser Aktion.

Eine kleine Preisstufe tiefer siedelt sich der 42123 Technic McLaren Senna GTR an. Bei Amazon ist er mit Coupon für knapp über 30 Euro zu haben. Er bietet über 800 Teile, verzichtet jedoch auf Aufziehmotoren oder andere Spezialfunktionen. Das simple Set ist dennoch ein Preis-Leistungs-Tipp in der aktuellen Aktion.

Lego-Technic-Klassiker zu günstigen Preisen

Für Fans von eher Display-artigen Technic-Modellen bietet sich der Lego 42110 Technic Land Rover Defender an. Er sieht gut aus und besitzt sogar einige schicke Funktionen, die es unter anderem mit den großen Technic-Sets wie dem doppelt so teurem Lamborghini Sián aufnehmen können. Zu den aktuellen 28 Prozent Rabatt und dem Preis von 144 Euro gesellt sich ein Abzug von gut 20 Euro. Damit kommt er auf einen Endpreis von fairen 124 Euro. Der Sián nimmt auch an der Aktion teil. Er kommt auf einen Endpreis von gut 260 Euro. Das ist eine satte Ersparnis gegenüber seinem Listenpreis von heftigen 400 Euro.

Willst du mehr und vor allem auch sichtbare Funktionen mit viel Spielwert, kommst du aktuell kaum am 2021er-Abschlepp-LKW vorbei. Er kommt gerade mit satten 26 Prozent Rabatt zu dir und kostet mit zusätzlichem Coupon-Abzug rund 112 Euro.

Ford F-150 Raptor für weit unter 100 Euro

Dazu ist der neue 42126 Ford F-150 Raptor für unter 100 Euro zu haben. Das orangene Modell mit viel Spielwert und solider Technik-Ausstattung birgt 37 Prozent Rabatt. Mit Coupon bekommst du ihn für 88 Euro. Falls dir der Coupon nicht angezeigt wird, liegt es vermutlich daran, dass dieser nur bei der Standard-Verpackung aktiviert werden kann. Die Version mit optimierter Verpackung nimmt nicht an der Aktion teil.

Den gleichen Preis erreicht das Lego 42140 Technic App-gesteuertes Transformationsfahrzeug. Das Besondere an dem Set ist, dass es gegen eine Wand gefahren, mit Absicht umkippt und dann ein anderes Chassis zum Vorschein kommt. Dahinter steckt ein Kippmechanismus, der immer das obenliegende Chassis anhebt. Das mit 772 Teilen recht kleine Set kostet regulär satte 130 Euro. Mit den Rabatten kommt es nun auf die angesprochenen 88 Euro.

Unsere Lego-Technic-Rabatt-Favoriten in der Übersicht:

Beim Transformatinonsfahrzeug handelt sich um ein Control+-Modell. Was das heißt und welche Modelle mit dem neuen System ausgestattet sind, zeigen wir dir hier: