Lego Technic bei Amazon mit fast 50 Prozent Rabatt: Mit diesem Trick drückst du den Preis

Lego Technic steht des Öfteren in der Kritik, zu teuer geworden zu sein. Häufig wird der Preis aber durch heftige Rabatte der Online-Händler relativiert. Und so werden aus guten Sets mit hohem Preis auch schnell mal Schnäppchen. Amazon spielt bei den Rabattschlachten eine gewichtige Rolle. Und jetzt kannst du noch eine weitere Amazon-Aktion mit ohnehin schon derben Rabatten verbinden und kommst so auf teils fast 50 Prozent Nachlass. Doch wie funktioniert das?

Lego Technic 2022 im Überblick: Diese Sets gibt es schon mit Rabatt

Die Top 4 Lego-Technic-Sets mit starkem Rabatt

Wir haben drei Sets herausgesucht, die durch die aktuellen Rabatte ein starkes Preis-Leistungs-Verhjältnis bieten. Dabei handelt es sich um den Lego 42126 Technic Ford F-150 Raptor Pick-Up-Truck, den 42110 Technic Land Rover Defender, den 42139 Technic Geländefahrzeug ATV Offroader und den 42129 Technic 4×4 Mercedes-Benz Zetros Offroad-Truck. Letzterer war nach seiner Vorstellung hauptsächlich wegen seines Preises von satten 300 Euro in der Luft zerrissen worden.

Jetzt gibt es den Lego-Truck mit Mercedes-Lizenz aber schon regulär mit 37 Prozent Rabatt und damit für knapp 190 Euro. Damit ist er in ein Preisniveau gefallen, das für den ferngesteuerten Truck attraktiv ist. Durch die Sonderaktion (siehe unten im Artikel) kannst du den Preis auf 175 Euro drücken und holst dir damit fast 42 Prozent Rabatt ab.

Ford Raptor – Der Favorit der Aktion

Der Nachbau des Ford Raptor F-150 Pick-Up Truck ist unser Favorit in der Aktion. Das Lego Technic Set mit der Nummer 42126 gibt’s beim Online-Riesen für unter 90 Euro. Nämlich für 89,99 Euro bei freiem Versand. Der Rabatt gegenüber dem UVP von 139,99 Euro entspricht dabei 36 Prozent. Empfehlenswert ist das Set aber nicht nur wegen des Preises. Der Pick-Up macht nämlich als Spiel- wie auch als Ausstellungs-Set eine gute Figur. Zusammen mit der Aktion, in der du 15 Euro Rabatt bekommst, kommt das Set auf 75 Euro und damit auf fast 47 Prozent Rabatt. Viel billiger wirst du den Truck wohl nicht mehr bekommen.

Noch krasser fällt der Rabatt-Effekt aus, wenn du dir das 42139 Technic Geländefahrzeug ATV anschaust. Das Lego Technic Set kostet mit dem aktuellen Rabatt von 29 Prozent noch 53,24 Euro. Nimmst du den Zusatzrabatt der Gutschein-Aktion mit in die Rechnung, kommst du auf unter 40 Euro und damit auf fast 50 Prozent Rabatt. Auch hier gilt: Günstiger wird es wohl nicht mehr.

Als letzten Tipp in der Runde empfehlen wir den Land Rover Defender. Er kostet nach der Preiserhöhung regulär knapp 200 Euro und wird gerade auf knapp 140 Euro im Preis gedrückt. Das sind solide 30 Prozent Rabatt bei Amazon. Das Ausstellungsstück aus Lego Technic Steinen bringt es mit Zusatzrabatt auf 125 Euro und damit in eine Region, die für dieses Set ein gutes Preis-Leistungs-Niveau entspricht. Das Ganze entspricht schlussendlich einem Rabatt von 37,5 Prozent.

Versteckter Gutschein: So kommst du an den Zusatzrabatt

Die Rabatt-Erhöhungen bei Amazon ergeben sich aus einer Aktion, die der Versandhändler gerade anbietet: Bestellst du die Sets per Amazon-App, wird dir ein Aktionsgutschein gutgeschrieben – allerdings nur, wenn du die App als neuer Nutzer betrittst und dich erstmalig anmeldest. Damit verbilligen sich die Produkte noch einmal. Der Gutschein hat eine feste Höhe von 15 Euro und gilt nur einmal. Klar, dass damit die größten Rabatte bei eher niedrigen Preisen realisiert werden können. Der Mindestbestellwert liegt dabei bei 30 Euro und die Aktion gilt noch bis zum 31. Dezember.

15-Euro-Gutschein für die Neu-Nutzung der Amazon-App.

Dieser etwas versteckte Gutschein soll allerdings nur für die ersten 10.000 Nutzer gelten und außerdem nur für die, die die Amazon-App erstmalig nutzen. Also eine reine Aktion, um die Nutzer in die App zu locken. Allerdings ist der Rabatt dann schon lohnenswert.