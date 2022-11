Lego Technic im Abverkauf bei Amazon: Neue Sets mit über 40 Prozent Rabatt

„Warte auf 30 Prozent Rabatt und schlag dann zu.“ Diese Regel über Lego Technic Sets verliert zurzeit völlig an Bedeutung. Denn Amazon prügelt Technic Sets mit weit mehr als 40 Prozent Rabatt raus. Die Krönung der Schnäppchenkunst ist jetzt ein solides und leistbares Technic-Set mit satten 42 Prozent Rabatt. Doch das ist nur eines der vielen lohnenden Schnäppchen.

Große Lego Technic Sets im Angebot

Starten wir zuerst mit den richtig großen und damit auch teuren Sets: Der Lego Technic Airbus H175 Rettungshubschrauber mit der Nummer 42145 kostet regulär 210 Euro und ist jetzt mit einem 27-Prozent-Rabatt ausgestattet. Langweilig im ersten Moment. Doch Amazon gibt mittels Coupon nochmal einen weiteren Nachlass. Rechnest du ihn mit ein, kommst du auf unter 140 Euro und damit auf 34 Prozent Rabatt. Und das für ein brandneues Set mit Motorisierung und coolen Funktionen.

Weiter geht es mit dem riesigen 42115 Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37. Er kostet eigentlich 450 Euro und hat aktuell einen 30-prozentigen Rabatt im Shop. Mit dem Coupon drückst du den Rabatt auf starke 38 Prozent Nachlass hoch. Damit ist der giftgrüne Lambo noch einmal stärker reduziert, als der Heli. Für die übrig gebliebenen 280 Euro bekommst du hier ein 1:8-Modell, das sich klar an Erwachsene richtet und im Regal ordentlich Eindruck schindet. Gerade in Richtung Weihnachten ein echter Gönner-Tipp.

Kritisiert und rabattiert

Eines der umstrittensten Technic-Sets der vergangenen Jahre ist ebenfalls Teil der Rabattaktion. Als eines der Spitzenmodelle lanciert Lego 2021 den Offroad-Truck Zetros von Mercedes Benz. Er stellt mit 2.110 Teilen und knapp 300 Euro die obere Grenze der 2021er-Portfolios dar – zumindest unterhalb des absoluten Spitzenmodells Cat D11. Kritik an dem Set gab es aber auch zur Genüge. Er bot vor allem mit Blick auf den Preis recht wenig.

So sieht das Lego-Technic-Modell 42129 aufgebaut aus.

Der happige Preis kommt zum Teil von der Lizenz, aber auch von der Control+-Steuerung. Dazu gibt es hier eine Differenzialsperre, gefederte Achsen und einen kräftigen Steigungswinkel. Ganze vier Motoren treiben den Mercedes-Truck an. Nachdem Lego ihn zwischenzeitlich auf satte 330 Euro Listenpreis gehoben hat, reduziert ihn Amazon nun um 36 Prozent auf 210 Euro. Damit rückt sich das Preis-Leistungs-Verhältnis von unterirdisch auf ein gutes Level. In Richtung Weihnachten ein sicherer Geschenke-Tipp.

Der letzte mächtige Brummer in dieser Schnäppchenrunde ist der Lego Technic Appgesteuerter Cat D11 Bulldozer mit der Nummer 42131. 33 Prozent nimmt Amazon vom Preis weg und bietet ihn gerade für 337 Euro an. Ein solider Deal, wenn auch nicht ganz so spektakulär wie die vorherigen.

Unter 100 Euro: Diese Sets sind die besseren Deals

Neben den vier riesigen und für viele wohl unbezahlbaren Sets hat Amazon auch drei kleinere Modelle in die Rabattaktion aufgenommen. Sie sind auch zum Bespielen und somit als Geschenk für die Kinder zu empfehlen.

Aus der 2022er-Kollektion kommt der Lego 42139 Technic Geländefahrzeug ATV Offroader. Das Gefährt kommt bei Amazon auf satte 33 Prozent Rabatt. Doch darauf kommt noch der Coupon. Und mit ihm wächst der Rabatt auf satte 42 Prozent. Das Gesamtpaket ist eines der besten Sets zurzeit. Für etwas mehr als 50 Euro gibt es hier viel Technic-Funktionen und ein klassisches Set zum günstigen Preis. Verbaut sind nämlich nicht nur ein mitlaufender Motor samt Getriebe, sondern auch eine Seilwinde, gleich sechs Federn und mehrere Differenziale.

Lego Technic Set 42144 Umschlagbagger im Angebot

Mit einem Motor ausgestattet ist das Lego Technic 42140 App-gesteuertes Transformationsfahrzeug. Doch hier schlummert kein schnöder Rückziehmotor, sondern ein waschechter Control+-Antrieb in der bunten Verkleidung. Dazu hat das Auto etwas Besonderes drauf: Sobald du gegen eine Wand fährst, kippt das Raupengefährt hinten über und eine andere Karosserie-Form kommt zutage. Nachteil des ganzen Antriebs: Es ist lediglich per App und damit mittels Smartphone zu steuern. Vorteil: Es kostet nicht mehr 150, sondern nur noch 88 Euro.

Direkt zum Angebot bei Amazon

Die beiden letzten leistbaren Modelle in der Liste sind der noch sehr neue 42144 Lego Technic Umschlagbagger und der schon oft verbilligte 42126 Lego Technic Ford F-150 Raptor Pick-Up-Truck. Der Umschlagbagger kommt mit einem soliden Rabatt von 35 Prozent für 78 Euro zu dir. Der Ford Pick-Up kostet zurzeit noch 93 Euro und ist somit um 34 Prozent verbilligt zu haben.