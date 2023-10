Lego Technic Abverkauf 2 Monate vor Weihnachten: Diese 3 Sets sind nirgendwo so günstig

Ob schon mal als Weihnachtsgeschenk fürs Kind, Enkelkind oder für dich selbst – bei MediaMarkt kommst du gerade dank der MwSt.-Aktion richtig günstig an verschiedene Lego Technic Sets. Wir haben dir ein Trio aus Paketen herausgesucht, die nicht nur Freude machen, sondern derzeit auch günstiger als bei jedem anderen Anbieter sind.

Lego Technic Audi RS Q e-tron für rund 100 Euro

Kinder, die von Rallye-Autos fasziniert sind, haben mit dem Lego Technic „Audi RS Q e-tron“ (42160) die Gelegenheit, ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Das Modellauto beeindruckt mit realistischen Details und zusammen mit der Control+ App lässt sich das Auto sogar fernsteuern. Mit 914 Teilen ist es für Kinder ab 10 Jahren – aber natürlich auch für erwachsene Spielkinder – geeignet. Das Modell ist dem Audi RS Q e-tron nachempfunden und möchte Kindern neben dem Spielspaß auch technische Konzepte auf verständliche Weise vermitteln.

Dank des aktuellen Mehrwertsteuerrabattes werden von den ausgeschriebenen 119,99 nochmal gut 19 Euro im Warenkorb abgezogen. Dadurch kommst du jetzt für knapp 100 Euro an das Set mit über 900 Teilen und somit zum Bestpreis (Link zum Preisvergleich).

Im Warenkorb greift die Rabatt-Aktion und die zahlst den kleineren Preis.

Lego Bugatti für rund 30 Euro

Das Lego Technic Modellauto-Set „Bugatti-Bolide“ (42151) bietet Kindern ab 9 Jahren die Möglichkeit, ihr eigenes Lego-Auto mit realistischen Details wie einem funktionierenden W16-Motor und beweglicher Lenkung zu bauen. Das schwarz-gelbe Auto mit aufklappbaren Scherentüren und authentischen Grafiken ist nicht nur ein cooles Sammlerstück, sondern fördert auch ein Verständnis für die Mechanik von Sportwagen. Die Lego Builder App begleitet Kinder darüber hinaus auf ein spannendes Bauabenteuer, wo sich 3D-Ansichten des Lego-Sportwagens erkunden, der Baufortschritt verfolgen und verschiedene Sets speichern lassen.

Das Set gibts derzeit ebenfalls nirgendwo preiswerter. Von den 36,99 Euro werden im Warenkorb noch einmal knapp 6 Euro abgezogen, wodurch du nur noch rund 30 Euro dafür zahlen musst.

217-Teile-Set für unter 14 Euro

Und last but not least, ist gerade mit dem „Monster Jam Dragon“ (42149) noch ein kleineres Lego Technic Set mit immerhin 217 Teilen im Angebot. Statt zuletzt 15,99 Euro, gibt’s das Spielzeug-Set jetzt für unter 14 Euro und damit ebenfalls zum aktuellen Bestpreis bei MediaMarkt.

Das Set bietet Monster Truck-Fans ein vielseitiges und spannendes Bauerlebnis. Der Wagen mit Rückziehmotor beeindruckt durch viele Details und eine originalgetreue Lackierung. Kinder können damit ihre Lieblingsstunts nachstellen und den Truck losrasen lassen.

Weitere Lego Technic Sets im Angebot bei MediaMarkt findest du hier. Und mehr MwSt.-Angebote findest du in unserem Deal-Bereich. Ansonsten gibt’s noch diese aktuellen Deal-Beispiele der Aktion:

