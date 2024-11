Lego Technic 42173 - Sportwagen-Set im absoluten Preisfall

Egal, ob du ein cooles Weihnachtsgeschenk für den Nachwuchs suchst, oder du selbst Lego-Fan bist: Amazon hat aktuell ein starkes Angebot in petto. Der Lego Technic Koenigsegg Jesko Absolut Supersportwagen 42173 ist dank Black Friday Rabatt momentan nämlich im starken Preissturz. Was aktuell auf dem Preisschild steht und wie stark der Deal wirklich ist, zeigen wir hier.

Neuer Tiefstpreis: Lego Technic Koenigsegg 42173

Das Lego Technic Bauset zum Supersportwagen der Marke Koenigsegg besteht aus 801 Teilen und bietet für Groß und Klein zahlreiche spannende Details. Vom V8-Motor, über das Differential bis hin zur Lenkung und dem Dihedraltürsystem – welches die Türen genau wie beim Original um 90 Grad dreht. Hier gibt’s einiges zu entdecken.

Lego selbst verpasste dem Set einen UVP von 52,99 Euro. Amazon setzt passend zum Black Friday aber den Rotstift an und streicht hiervon satte 40 Prozent. Du zahlst dadurch nur noch 31,99 Euro – und das ist wirklich ein Top-Preis. Wirf einfach selbst einen kurzen Blick auf den Preisverlauf (unten) und schon siehst du, dass das Lego Technic Set zuvor noch nie günstiger war. Aktuell ist also wirklich der ideale Zeitpunkt zum Kauf – entweder um dir selbst, oder jemand anderem zu Weihnachten, eine Freude zu bereiten.

Du möchtest noch mehr coole Black Friday Deals entdecken? Dann wirf unbedingt einen Blick in unseren Liveticker. Hier liefern wir dir den ganzen Tag über die heißesten Schnäppchen. Der Artikel wird immer wieder aktualisiert, es lohnt sich also, öfter vorbeizuschauen.

Mit Tipps, Tricks und praktischen Infos: Unser Black Friday Schnäppchen-Guide

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.