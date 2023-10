Lego Adventskalender: Jetzt schon bis zu 35 Prozent Rabatt sichern

Adventskalender sind schon lange Tradition in Deutschland. Jeden Tag gibt es hinter einem Türchen, in einem Socken oder Säckchen, ein kleines Geschenk für die Liebsten. Für Kinder und Fans der drei Franchise Harry Potter, Star Wars und Marvels Avengers bieten sich dabei die Adventskalender von Lego an. Der Vorteil: Es gibt täglich etwas zum Basteln, aber auch etwas zum Spielen und Sammeln. Dazu sind die Boxen so gestaltet, dass eine kleine Spielfläche um den Kalender entsteht.

Lego Adventskalender jetzt schon mit satten Rabatten

Insgesamt fünf Adventskalender hat Lego für 2023 aufgelegt. Sie kosten laut Liste 27 beziehungsweise satte 38 Euro. Doch schon jetzt gibt es bis zu 35 Euro Rabatt. Die teureren Sets kommen mit je einer Lizenz von Star Wars, Harry Potter und Marvels Avengers zu dir. Die beiden günstigeren kommen aus der Lego-City- und der Lego-Friends-Welt. Doch nicht nur hier gibt es schon Rabatte, auch die aktuellen Technic-Sets werden zurzeit stark reduziert angeboten.

Star Wars Adventskalender 2023 – Set 75366 mit 17 Prozent Rabatt

Der Star Wars Kalender ist seit Langem eines der beliebtesten Weihnachtssets von Lego. Dieses Jahr stecken fünf echte Minifiguren, drei baubare Charaktere und ein Droide im Set. Dazu gibt es zehn Fahrzeuge und fünf Mini-Modelle. Bisher ist hier ein Rabatt von 17 Prozent drin:

Teilezahl: 320

Preis: 38 Euro

Rabatt-Preis: 31,50 Euro

Marvel Avengers Adventskalender 2023 – Set 76267 mit 19 Prozent Rabatt

Fans von Marvels Superhelden im MCU können auf den Avengers-Adventskalender von Lego setzen. Hier erwarten dich sieben Minifiguren, ein Hase, ein Zug und einige baubare Mini-Sets. Bisher gibt es hier 19 Prozent Rabatt.

Teilezahl: 243

Preis: 38 Euro

Rabatt-Preis: 30,80 Euro

Lego Adventskalender 2023: Marvel

Harry Potter Adventskalender 2023 – Set 76418 mit 24 Prozent Rabatt

Der dritte Franchise-Kalender stammt aus Hogwarts. Im Harry-Potter-Set befinden sich sechs Minifiguren, eine Eule und insgesamt 18 Mini-Modelle. Mit 227 Teilen ist er bei der Teilezahl jedoch der kleinste aller Adventskalender in diesem Jahr. Du kannst ihn aber schon mit einem Rabatt von 24 Prozent ergattern.

Teilezahl: 227

Preis: 38 Euro

Rabatt-Preis: 28,80 Euro

Lego Adventskalender 2023: Harry Potter

Lego City Adventskalender 2023 – Set 60381 mit 22 Prozent Rabatt

Wesentlich günstiger wird die ganze Sache in der Lego-eignene Spielewelt. Der City-Adventskalender kommt mit sieben Minifiguren zu dir und bietet dazu ein Hündchen, ein Kätzchen und die bekannten Mini-Sets in Weihnachts- und Winter-Optik. Bisher gibt es auf den City-Adventskalender 22 Prozent Rabatt.

Teilezahl: 258

Preis: 27 Euro

Rabatt-Preis: 21 Euro

Lego Adventskalender 2023: City

Lego Friends Adventskalender 2023 – Set 41758 mit 35 Prozent Rabatt

Der Friends-Adventskalender ist traditionell kein Fest für Mini-Figuren-Sammler. Der Grund: In der Friends-Welt gibt es keine herkömmlichen Minifiguren, sondern die speziellen Friends-Figuren mit eingeschränkter Funktionalität. Dennoch ist der Adventskalender interessant. Denn neben den beiden Figuren, gibt es satte acht Tierchen und nette, aber sehr kleine Mini-Modelle. Das beste aber: Es gibt jetzt schon satte 35 Prozent Rabatt.

Teilezahl: 231

Preis: 27 Euro

Rabatt-Preis: 17,60 Euro

Lego Adventskalender 2023: Friends