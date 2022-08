Laptop-Tipp zum Schulstart: HP-Notebook mit 8 GB RAM, Ryzen 5 und großer SSD zum Sparpreis Lisa-Marie Karzick 3 Minuten

Das Arbeiten mit Computern gehört für Schüler in Deutschland immer mehr zum Alltag. Die Geräte bleiben an Schulen jedoch Mangelware, sodass in der Verantwortung der Eltern liegt, ihren Kindern ein geeignetes Gerät aufzutreiben. Dieser Laptop eignet sich hervorragend für Schüler zum Schulbeginn.