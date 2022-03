Laptop mit i7-Prozessor kurzzeitig viel günstiger: Neuer 24-Stunden-Deal gestartet

Von 9 bis 9, von Dienstag auf Mittwoch, gibt es bei Saturn ein Asus-Notebook mit ordentlich Power unter der Haube zum Tiefpreis. Der Laptop rutscht für den Angebotszeitraum um 200 Euro im Preis, kostet jetzt 599 Euro statt zuvor 799 Euro.

Laptop mit i7-Prozessor zum Tiefpreis

Das Gerät entstammt der Vivobook-Serie von Asus und hört auf den sperrigen Namen Vivobook 17 R754JA-AU305T. Für 599 Euro gibt es hier ein großes 17,3-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung. Unter der Haube ist mit Intels i7-Prozessor ein Oberklasse-Chipsatz verbaut, der von 8 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Außerdem bietet es eine 512 GB fassende SSD-Festplatte.

Der Prozessor ist das Highlight auf dem Datenblatt, er verspricht Taktraten von bis zu 3,9 GHz. Mit dem großen Display und dem Gewicht von mehr als 2 Kilogramm ist das Notebook eher als stationäre Arbeitsmaschine zu gebrauchen, die nur hin und wieder mal unterwegs ihren Dienst tun muss. Insgesamt ist die Ausstattung fürs (Home-)Office allerdings wirklich gut. Es gibt zudem viele Anschlussmöglichkeiten, von HDMI über USB 3.2 (Typ A und C), der Laptop unterstützt außerdem WiFi 6 und die Tastatur bietet einen Nummernblock.

Wallbox zum Tiefpreis: MediaMarkt mit Spezial-Angebot für E-Auto- und Hybrid-Fahrer

Und auch bei MediaMarkt startet am Dienstag ein neues Tagesangebot. Hier geht’s in die aufstrebende E-Mobility-Welt. Im 24-Stunden-Deal gibt es eine Wallbox für zu Hause zum Sonderpreis. 479 Euro stehen jetzt auf dem Preisschild der Vestel EVC04-AC11-T2P Home Plus. Vor Angebotsstart waren es noch 550 Euro, der Herstellerpreis für die Wallbox der türkischen Firma Vestel liegt bei 650 Euro. Die Ladestation für Elektrofahrzeuge ist passend für E-Autos und Plug-in-Hybride mit Typ-2-Ladestecker. Sie bietet eine Ladeleistung von 11 kW, ist CE-zertifiziert und in Deutschland KfW-förderungsfähig. Wichtig: Die Installation darf nur durch einen Elektriker erfolgen und die Inbetriebnahme ist eine Anmeldung beim Stromversorger notwendig.

Tagesangebote bei MediaMarkt und Saturn

Seit vergangener Woche gibt es nach langer Abstinenz wieder wirklich gute Tagesangebote bei MediaMarkt und Saturn. Ein 24-Stunden-Deal zum iPhone 12 (64 GB) war dabei nur der Startschuss zur neuen Angebote-Serie von MediaMarkt, später folgte dann auch Saturn. Demnach gibt es hier regelmäßig Tagesangebote von 9 Uhr bis 9 Uhr. Neben Smartphones können daher auch Fernseher, Konsolen, Haushaltsgeräte oder Smart-Home-Sets kurzzeitig radikal reduziert werden. Wie üblich gilt bei solchen Aktionen die Floskel „Solange der Vorrat reicht“. Niemand sagt jedoch, wie groß der Vorrat ist. Somit droht unter Umständen Ausverkauf-Gefahr.

