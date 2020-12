Im Rahmen der „Breaking-Deals“ von Media Markt gibt es neue Top-Angebote rund ums Home-Office und rund um Laptop und PCs. Ein Angebot sticht uns dabei ins Auge. Der Asus ROG Zephyrus G14 ist uns in Erinnerung geblieben. Zu Beginn des Jahres haben wir das Notebook auf der CES (Conxumer Electronic Show) entdeckt und kürten es zu einem der wohl spannendesten Notebooks des Jahres. Günstig war es damals nicht und auch jetzt bleibt der Preis noch knapp vierstellig. Aber das Angebot von Media Markt lässt sich trotzdem sehen.

Asus-Laptop mit dem gewissen Etwas

Für 1.120,05 Euro verkauft der Händler den 14-Zoll-Laptop, der sich an Kreative richtet, aber mit seiner Leistung auch Gamer zufriedenstellen dürfte. Ursprünglich wird ein Preis von mehr als 1.460 Euro angegeben und auch sonst ist der mobile PC im Netz nicht günstiger zu haben.

Unter der Haube des kompakten Laptops taktet ein AMD Ryzen 5 Prozessor (3,0 GHz), dazu gibt es 8 GB RAM und eine 512 GB SSD Festplatte. Außerdem stattet Asus diese Version mit einer dedizierten Grafikkarte, einer Nvidia GeForce GTX 1650 Ti (4 GB). Inhalte werden auf einem 14 Zoll (35,56 cm) großen Full-HD-Display dargestellt. Gesamtgewicht der kleinen Arbeits- und Gaming-Maschine: 1,7 Kilogramm. Zur Einordnung noch ein Wort zum Prozessor: Laut cpu-monkey ist der Ryzen 5 in einigen Tests auf einer Leistungsebene mit dem Intel Core i7 (10. Generation).

Weitere Datenblatt-Highlights sind etwa der erweiterbare Arbeitsspeicher (bis zu 24 GB) und auch die Anschlussausstattung. So stehen ein USB-C und zwei USB-A-Anschlüsse mit dem neuen Standard USB 3.2 zur Verfügung. Daneben noch eine USB-C-Schnittstelle mit dem Standard USB 3.2 Gen2 – also nochmal ein Upgrade. Dazu noch ein 3,5-mm-Klinkenanschluss. Ebenso findet sich aktuelles Wifi 6 auf dem Datenblatt wieder und Bluetooth 5.0. Installiert ist Windows 10 Home.

Aber auch auf der Außen Seite gibt es Highlights: Hingucker des grauen Laptops ist die LED-gespickte Rückseite, eine animierbare LED-Matrix. Hier kannst du Labels, Lichtspiele und Logos per Licht-Muster einarbeiten. Eine Spielerei, ja. Aber eine ziemlich coole und einzigartige, die das Notebook besonders und zum Highlight macht.

→ Das Asus ROG Zephyrus G14 im Angebot bei Media Markt

Weitere Notebook-Angebote, auch Office 365 im Angebot

Neben dem Asus-Schnäppchen sind noch weitere Laptops im Angebot. Darunter viele Surface-Notebooks von Microsoft. Auch einiges an Zubehör, Monitoren oder Netzwerk-Equipment findet sich in den Angeboten wieder. Darunter auch das Jahresabo von Microsoft 365 (früher Office 365). Das Jahresabo „Personal“, also für nur einen Nutzer, kostet hier jetzt 44 Euro.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.