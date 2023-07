Lächerlich günstig: Lidl verschleudert Werkzeug zum Mitnahmepreis

Seit dieser Woche hat Lidl eine Menge Werkzeug seiner Eigenmarke Parkside im Fokus. Wir sind dabei auf ein paar Produkte gestoßen, die einen genaueren Blick wert sind. Besonders günstig ist dabei ein 50-teiliger Werkzeugkoffer, mit allem, was man so zu Hause braucht: Hammer, Säge, Zange, Schraubendreher, Maßband, Wasserwaage und mehr. Ideal für alle, die hin und wieder selbst Hand anlegen wollen und eine solide Basis suchen.

50-teiliger Werkzeugkoffer für 25 Euro

Eines der spannendsten Angebote gibt es auf jeden Fall zum 50-teiligen Werkzeugkoffer. Denn damit holst du dir gerade allerhand Werkzeug in einem robusten Koffer nach Hause. Der Preis: schlappe 24,99 Euro verlangt der Supermarkt für das Equipment. Aber was steckt alles drin?

In dem Werkzeugkoffer finden sich sowohl Maul- als auch Innensechskantschlüssel in verschiedenen Größen. Außerdem sind drei Zangen für allerlei Projekte mit in der Box: eine Wasserpumpenzange, eine Kombizange und eine Telefonzange. Darüber hinaus setzt man auf zwei Schraubendreher-Bithalter, mit Bits in verschiedenen Größen – also je ein Griff mit Aufsätzen für Schlitz-, Kreuzschlitz- oder Inbus-Schrauben. Auch ein Präzisionsschraubendreher-Bithalter samt Präzisions-Bits für feinmotorische Arbeiten ist dabei.

Parkside Werkzeugkoffer im Angebot bei Lidl – so sieht er von innen aus

Weiterhin darf ein Hammer, eine Wasserwage, ein Cutter, ein 5-m-Maßband, eine Handsäge sowie ein Spannungsprüfer nicht fehlen. Welches Werkzeug im Detail enthalten ist, siehst du hier:

7x Maulschlüssel

8x Innensechskantschlüssel

1x Wasserpumpenzange mit 2-Komponenten-Griff

1x Kombizange mit 2-Komponenten-Griff

1x Telefonzange

1x Spannungsprüfer

1x Schraubendreher-Griff mit magnetischer Aufnahme für Bits

1x Präzisionsschraubendreher-Bithalter

14x Bit (25 mm)

10x Präzisions-Bit (28 mm)

1x Hammer mit Fiberglasstiel

1x Wasserwaage

1x Cutter mit Abbrechklingen

1x Handsäge inkl. 1 Sägeblatt

1x Maßband (5 m)

Elektrische Schraubendreher für unter 20 Euro – praktisches Werkzeug im Sale

Als Ersatz oder Ergänzung zum Werkzeugkoffer finden wir außerdem zwei preiswerte elektrische Werkzeuge sehr interessant. So kommst du etwa für gerade einmal 12,99 Euro an den elektrischen Präzisionsschraubendreher „PEPS 3 A1“ mit 20 Bits. Mit dem Tool inklusive Aufbewahrungsbox werkelst du mit kleinsten Schräubchen im Handumdrehen – wenn du auch deine Hand nicht einmal drehen musst, da der Schraubendreher das für dich erledigt. Ein LED-Arbeitslicht unterstützt dich bei der Arbeit und bringt Licht in dunkle Ecken. Betrieben wird das Gadget mit zwei 1,5 V AAA-Batterien.

Und auch für normal große Schrauben hat Lidl ein passendes Werkzeug parat. So kannst du dir aktuell für 16,99 Euro den Parkside 4V Akku-Schraubendreher „PASD 4 B2“ mit 6 isolierten Spezial-Bits zulegen. Der kommt im Gegensatz zum Präzisionswerkzeug mit einem Akku, der via USB-C-Ladeanschluss geladen wird. Auch hier sind LEDs angebracht, die dir in schlecht beleuchteten Bereichen helfen sollen. Je nachdem, ob du Schrauben hinein- oder hinausschrauben möchtest, lässt sich die Drehrichtung nach Links oder Rechts einstellen.